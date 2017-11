Még Kerényi számát is törölte az Operettszínház igazgatója

Nagyon nehezen dolgozza fel Lőrinczy György, hogy egykori barátja ilyen helyzetbe keveredett. Az is kiderült, miért nem rúgták ki azonnal hatállyal a fenekelő Kerényit, miért csak nyugdíjazás lett a dologból.

Amikor ez az etikai vizsgálat lezajlott, akkor én felhívtam a rendező urat és közöltem vele, hogy mi most beszéltünk utoljára, és kitöröltem a telefonszámát – mondta Lőrinczy György, az Operettszínház igazgatója az RTL Klub Híradójának Kerényi Miklós Gábor rendező molesztálási ügyéről.

A színházat három éve vezető Lőrinczy azért is akarta azonnali hatállyal nyugdíjazni, mert nagyon jól ismeri, és tudja, neki az a legnagyobb büntetés, hogy nem léphet be többé az épületbe. Az igazgatónak védeni kell a színház érdekeit is, de a vizsgálatot is le kell zárnia. Ezért megviselték a történtek.

Hozzátette, egykori, volt barátként is nehéz lesz ezt feldolgoznia, valamint rajta marad a stigma, hogy cinkos volt, tudott az ügyről.

Maros Ákos borította az ügyet azzal, hogy vállfával fenekelte a színészt. Mindezekről nem tudott Lőrinczy, akiről szintén kiabált néha a KERO művésznevű Kerényi. Azt tudta amúgy az igazgató, hogy ilyen dolgok vannak. Azt nem tagadja, hogy Kerényi néha “hülyén viselkedett”.

Lőrinczy a neten megkereste Kerényi áldozatait is. Volt, aki írt neki egy saját történetet. Ezt ügyvédi letétbe akarták tenni, de ezt az ügyvéd csak úgy vállalta, hogy az áldozatnak szembe kell néznie a tettessel. Marosnak az igazgató megköszönte, hogy kiállt, valamint etikai vizsgálat is indul. Kiderült, azonnali hatállyal azért nem küldhették el, mert jogilag még nem merült fel ellene semmi.

