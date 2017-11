Most először beszélt a világi sajtónak a Felház nevű keresztény mozgalom három vezetője, akik között ott van Orbán Viktor fia is. Azt mondják, nem apostolnak vagy prófétának tartják magukat, hanem tanítványnak. Az is kiderül, szerintük hogyan képes Jézus rákot és meddőséget gyógyítani, rajtuk keresztül.