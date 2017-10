Buszoztatott bértapsolókat sejt Orbán beszédénél a DK

Orbán Viktor október 23-i beszédén mintegy tízezer ember volt jelen, na meg rengeteg busz, pl. a felcsúti fociakadémiáé. A DK szerint van összefüggés.

A Fidesz szerint tízezren hallgatták október 23-án Orbán Viktor kormányfő elég fura beszédét az Andrássy úton, de a Demokratikus Koalíció szerint felemás a helyzet. Ugyanis állítják, közpénzen utaztatott a kormánypárt bértapsolókat a Terror Házához. Több médium is készített egy fotót az Andrássyról a Hősök tere felé, amin rengeteg parkoló busz látható – közölte az RTL Klub Híradója.

A buszok között a felcsúti fociakadémia busza is megtalálható volt, amit korábbi TAO-pénzekből tudtak megvenni 75 millió forint körüli áron. A Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia busza is jelen volt, ők közölték, a busz nem az övék, hanem egy kft.-é, aminek tulaja szereti és tiszteli a klubot. Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető is reagált, annyit mondott, örülnek a résztvevők számának, a vidékieknek pedig joguk van buszt bérelni, nem kell erre magyarázat. A Kormányzati Tájékoztatási Központ kevésbé finomkodott, az ellenzéki rendezvények csekély számú résztvevőit emelték ki:

Minden bizonnyal ez a kudarc és elkeseredettség az oka az október huszonharmadikával kapcsolatos ellenzéki támadásoknak.

(Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás)