Nemzetbiztonsági bizottság: az ellenzék kérdezett, a Fidesz sorosozott

A parlamenti bizottság szerdai ülésén szó esett a paksi bővítésről és Gyurcsány Ferencről is.

Az MTI beszámolója szerint politikai vita alakult ki az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szerdai ülésén. Az ülésről elsőként távozó jobbikos Mirkóczki Ádám azt mondta: próbálta feszegetni a „Soros-terv” létét, mert szerinte az, hogy ki mit nyilatkozott, az nem egy terv része. Ezért szerette volna megtudni a jelenlévő szolgálatoktól, meg tudják-e erősíteni létezik-e a Soros-terv, de a kérdésben nem lett okosabb.

Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke úgy értékelt, hogy az ellenzék „politikai balhé és vircsaft műfaját alkalmazza”, és pártpoltizálást folytat a testületben. A kormánypárti politikus szerint a Jobbik összeolvadt az LMP-vel és a baloldali ellenzékkel, és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Jobbik a Magyarország biztonságáért kötelezettséget vállaló szerveket, a rendőrséget, a terrorelhárítást és a titkosszolgálatokat is be akarja rángatni a politikai mezőbe. Ennek célja és mozgatórugója is Soros György tervének végrehajtása – mondta.

Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke viszont azt mondta: az ülésen számára bebizonyosodott, hogy nincs „Soros-terv”, az csak a Fidesz PR-kommunikációjában létezik. Az MSZP-s politikus azt is elmondta, hogy továbbra is kétely és sok megválaszolatlan kérdés van az azeri pénzek átvilágításával kapcsolatban. Kijelentette, hogy ha az Alkotmányvédelmi Hivatal nem tud egzakt tájékoztatást adni, ismét tényfeltáró vizsgálat indítását kezdeményezi az ügyben.

Egy kis gyurcsányozás

Németh Szilárd az ülésen Kőrös Gusztáv ügyét is felvetette. A kormánypárti politikus kifejtette: a hírek szerint a hamis bajai videóval összefüggésbe hozott Kőrös Gusztávot a múlt héten a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogta el, miután a TEK embereinek kiadva magukat próbáltak pénzt kicsalni egy vállalkozótól. Ezzel kapcsolatban a szolgálatok a nemzetbiztonsági bizottság következő ülésére ígértek bővebb tájékoztatást. Németh Szilárd megjegyezte, hogy Kőrös Gusztáv Gyurcsány Ferenc embere volt, talán még most is az, és úgy tűnik, újabb bűnszervezet kapcsolódik a baloldalhoz.

Előkerült a paksi bővítés is

Az ülés után Szél Bernadett, a testület LMP-s tagja az általa kezdeményezett paksi bővítéssel kapcsolatos napirendet kommentálta. Az ellenzéki politikus felháborodott amiatt, hogy többszöri felvetésére sem kapott tisztességes választ, különösen a lobbitevékenységet firtató kérdéseire. Kezdeményezte, hogy ha kell, rendeljenek el zárt ülést, de a kormányzat részéről nem éltek ezzel lehetőséggel. Így Szél szerint nem kaptak érdemi információt.

Az LMP-s politikus felidézte azt is, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a paksi szerződések titkosításának feloldását. Az ülésen azt a tájékoztatást kapták, hogy a magyar kormány Oroszország engedélyére vár. Szél Bernadett szerint ez is mutatja „mennyire kiszolgáltatott Magyarország az orosz birodalomnak”. Szél Bernadett szerint pedig ez „jó kibúvó” is lehet a magyar kormánynak.

Molnár Zsolt a paksi kormányzati beszámoló kapcsán azt mondta, hogy az nem segítette a tisztánlátást. Továbbra is úgy vélik, nem átlátható a beruházás, az ütemterv, a pénzköltések, ezért ebben a formában nem támogatják Paks II.-t. A szocialista politikus azt szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra az összes olyan szerződést, amely közvetlenül nem sért nemzetbiztonsági érdeket. Továbbá kezdeményezi, hogy hozzanak létre a paksi beruházás nyomon követésére egy paritásos parlamenti bizottságot.

Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke szerint a paksi bővítés ügyében is általános politikai vitát generáltak az ülésen. Ugyanakkor kiemelte, hogy az ülésen a paksi beruházásért felelős miniszter és az államtitkára is megerősítette, hogy Paks II. jelenti a magyar energia jövőjét. Sem a magyar lakosok, sem a gazdaság ellátását tekintve nincs alternatívája, ráadásul „árban verhetetlen”. Hozzátette, hogy a paksi bővítés a rezsicsökkentés fenntarthatóságának és folytatásának is záloga. „Stabilitásban, kiszámíthatóságban, fenntarthatóságban is fontos a Paks II. beruházás” – szögezte le Németh Szilárd, sőt, szerinte üzemeltetési és egyéb biztonsági szempontok tekintetében is a legbiztonságosabb megoldás.

A nemzetbiztonsági bizottság mai ülésén kezdeményeztem, hogy a paksminiszter adjon tájékoztatást az évszázad… Közzétette: Szél Bernadett – 2017. október 11.

