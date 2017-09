Fekete-Győr András anyukája megmentett egy tévéműsort

Péterfi Judit korábban az ATV-n csinált egy műsort Magánszféra címmel, ahol az volt a koncepció, hogy a riporter megpróbál betekinteni a politikusok magánéletébe, felmegy a lakásukra, megnézi hogy esznek, mivel közlekednek, satöbbi. Ebben a műsorban majdnem mindenki szerepelt, aki szóba áll még ma újságírókkal Magyarországon. Fideszes politikus tehát nem nagyon. Megnézhettük, hogy gyurmázik a tetovált Vona Gábor, hogy pattintja ki magát a forrónadrágos Dúró Dóra, és hogyan jógázik otthon Juhász Péter. Na, ez a műsor megszűnt.

Elkezdődött viszont egy ehhez nagyon hasonló műsor a Hír TV-nél. Szintén Péterfi Judit csinálja, csak Magánszféra helyett Privátszféra a címe. A koncepció ugyanaz. Az első adás most pénteken ment le, és Péterfi a kor szellemével haladva egy új arccal, a fővárosi ember alultáplált Orbán Viktorával, Fekete-Győr Andrással kezdte az adásokat.

Valószínűleg Fekete-Győrt presszionálni is kellett, hogy elvállalja a szereplést, mert a műsorban ő maga mondja azt a kérdésre, hogy miért vállalta el, hogy

Mert azt mondta, hogy minden más politikus is elvállalta.

Innentől pedig ez demokratikus minimum. Szerepelni a privátszférában olyan lehet ma az ellenzéki oldalon, mint az összefogás, csak ezt a Momentum is hajlandó megcsinálni. Sorolnám a legfontosabb információkat Fekete-Győr Andrásról:

Van egy lakása Budapesten.

Amiben decens káosz és minimalizmus uralkodik.

Az anyukája néha ott lakik, de nem az történik, amire én tippeltem, hogy Fekete-Győr titokban otthon lakik. Rákérdeztem a Momentumnál, és a politikus édesanyja amúgy Spanyolországban él, csak néha látogat haza, és olyankor a pártelnöki rezidenciában tölt pár hetet.

Napi 16 órát dolgozik a Momentumon, más munkája épp nincs, ezért feléli a megtakarításait.

Onnan lehetnek egy 27 éves budapesti férfinek megtakarításai, hogy előtte Németországban dolgozott.

24 éves koráig nem akart politizálni, aztán igen.

Nem költ semmire, mert szórakozásra nincs ideje, egyébként pedig elég puritán.

A Momentumban jelenleg három ember keres pénzt. Ő nincs köztük, ingyen dolgozik, ahogy a többiek is.

Gyalog jár, mint az állatok, kivéve, ha biciklizik.

Tényleg elég nehezen viseli, ha nagyon figyelnek rá, ez a műsorból is kiderül.

Az anyukája nagyon kedves.

És nagyon idegesíti, ha koncsitázzák a fiát.

Nem meleg, amire Péterfi azért kérdezett rá, mert kint volt a Pride-on és vékony. Nem is értem.

A műsor egyébként meglepően érdekes lett ahhoz képest, hogy egy politikus szerepel benne. Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a riporter folyamatosan teljesen felkészületlen kérdéseket tesz fel neki. Egyszer például felszólítja, hogy végre most már mondja meg, mi ő, mert eddig nem volt hajlandó soha. Miközben Fekete-Győr, ha valamit, akkor azt tényleg állandóan emlegeti, hogy ő konzervatív és korábban Fidesz-szavazó volt, hiszen ennek politikai értéke is van.

Elhangzik még a műsorban az a kérdés is – amikor Fekete-Győr azt mondja, hogy őt tanította Polt Péter legfőbb ügyész – hogy

És nem kérdezte meg tőle, hogy hahó, mizu?

Amire Fekete-Győr hideg fejjel és mély önuralommal azt válaszolja, hogy

Nem.

Annak sem láttam feltétlenül értelmét, hogy Péterfi folyamatosan azt kérdezgeti Fekete-Győrtől, hogy mi a garancia arra, hogy ők majd nem fognak kormányon lopni, meg hogy ígérje meg, hogy ő leváltható lesz. Ugyan miért kéne ezt a Momentum elnökétől megkérdezni, meg milyen értelmes dolgot lehet erre mondani. A rendszerváltás csillogó szemű Orbán Viktora se mondta volna azt, hogy a haverját fogja kinevezni legfőbb ügyésznek, a szobatársa meg szétlopja majd az országot, a Momentum pedig egyelőre a parlamenti küszöbtől is távol van, nemhogy a korrupció lehetőségétől.

A végig nem hallgatott mondatok és a keresztkérdések egyébként segítenek a műsornak, bár teljesen nem biztos, hogy a riporter szándékai szerint.

Fekete-Győrt látványosan kizökkentik néha Péterfi kérdései, és nem is teljesen érti, hogy mi történik azzal a kamerával, amit Péterfi folyamatosan a kezében fog. Fekete-Győr jobban jön ki ebből a műsorból, mint a műsor maga, mert Péterfi segít szimpatikusabbá tenni a fiatalságához képest gyakran túl merev politikust. De ami az egészet megmenti, az Fekete-Győr anyukája, akivel egy kicsit mindenki azonosulni tud.