Snétberger-ügy: volt HÖOK-vezér indította a lavinát, aztán kirúgták

– mondta a 24.hu-nak Tromposch Julianna. Ő volt az, aki 142 millió forintos fizetési meghagyást küldött a roma zenészek felkarolására létrehozott intézménynek, miután kirúgták. A volt munkahelyre küldött végrehajtóról szóló első híradásokkal nem lett népszerű, az ő szemszögéből azonban sokkal bonyolultabb a történet, mint elsőre látszik.

A felsőörsi zenei iskolát feszítő ellentétek akkor kaptak nagyobb nyilvánosságot, amikor a nemzetközi hírű gitárművész, az intézmény névadója egy interjúban megkongatta a vészharangot. Snétberger Ferenc augusztus elején a Válaszban azt állította: veszélyben az iskola jövője, mert végrehajtó kopogott az ajtón, aki elviheti az oktatáshoz használt hangszereket is.

Bár a követelés továbbra is fennáll, a hangszerek ügye azóta megoldódott. A napokban megegyezés jött létre a Snétberger Alapítvány és Tromposch Julianna között. Tromposch hozzájárulásával a 140 milliós értékű hangszer- és hangtechnika-állomány a megállapított érték kevesebb, mint 10 százalékáért, 13 millió forintért került az alapítvány tulajdonába. Tromposch azt mondja:

Tromposch hangsúlyozta, hogy Snétbergerrel és az tehetségközponttal soha nem volt konfliktusa, és az elmúlt időszakban is igyekezett megóvni a saját szellemi gyerekének tekintett programot. Állítja, hogy a legkevésbé sem igazak azok a feltételezések, amelyek szerint a kirúgása után bosszúból benyújtott kártérítési igényével tönkre akarná tenni az intézményt.

Tromposch Julianna szerint a konfliktus az állami tulajdonos új képviselőjének megjelenésével jelent meg a rendszerben.

2015 szeptemberében a tehetségközpont másik alapítója, Mészáros Zoltán kiszállt, és Guller Zoltán közreműködésével eladta a tehetségprogramot működtető céget, a Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. és vele együtt a felsőörsi gyerektábor felújított ingatlanát az állami Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-nek. A Kft. több állami ingatlan mellett parlamenti döntéssel akkoriban vette át a zánkai és fonyódi gyerektábor vagyonkezelését is az Új Nemzedék Központtól.

Jóllehet az állami tulajdonos megjelenése után továbbra is Tromposch maradt az évente 60 diákkal, illetve 50 tanárral és alkalmazottal működő központ operatív igazgatója valamint az üzemeltetést végző Malomvölgy Nonprofit Kft. ügyvezetője, az államot képviselő új főnökről, Ekler Gergelyről hamar kiderült, nem tart igényt a menedzsmentben a folytonosságra.

Ekler, aki az Új Nemzedék Központ igazgatói és számos egyéb cégvezetői megbízatása mellé kapta meg feladatul a felsőörsi tehetségközpont irányítását is, 2016-os megérkezése után rövid időn belül bejelentette, hogy kirúgja a központot működtető céget és vele együtt Tromposcht is.

Tromposch a kezdetektől, az ötlet megfogalmazódása óta részt vett az intézmény beindításában, 10 éven át több munkakört is magára vállalt, és 2015-ig pályázatokon keresztül 2,1 milliárd forintnyi támogatás elnyerésében működött közre. Utolsó forrásszervező tevékenysége Ekler Gergely megbízásából egy százmilliós pályázat benyújtása volt. A pályázat sikeresen elkészült, Ekler azonban másnap az operatív igazgatói irodában várta Tromposcht. Váratlanul közölte vele, hogy szerződését azonnali hatállyal felmondja, és felszólítja, hogy személyes tárgyaival együtt két órán belül hagyja el a központot. A kirúgás az akkor a fennálló céges szerződések miatt felemásra sikeredett, hosszas munkaügyi vita vette kezdetét.

2007-2010 között díjazás nélkül vettem részt a tehetséggondozó program megalkotásában, de 2013-2015 között is volt olyan, hogy operatív vezetőként sem vettem fel pénzt. Éppen nem volt rá elegendő forrás, mert a munkatársak bérét és a milliós nagyságrendű közüzemi díjakat is ki akartuk fizetni. Sőt sokszor az ügyvezetésemmel működő nonprofit kft-be nekem kellett betennem tagi kölcsönt, hogy minden költséget ki tudjunk fizetni. A három alapító közül ketten tettük bele magánvagyonunkat is a központba, Mészáros Zoltán korábbi tulajdonos-ügyvezető és én. De nem ezek miatt kérek most anyagi jóvátételt. Ezeken felül ugyanis én a saját szellemi termékemet is befektettem a központba. Eltávolításommal ez a befektetésem elveszett volna, ha nem állok ki a magam igazáért. A meglévő szerződések nem körültekintő, indoklás nélküli felmondásai hozták létre a jogszerűtlen és jelentős károkat okozó helyzetet