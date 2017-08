Mészáros testvérével is bizniszel az Orbán család cége

Orbán Viktor édesapjának, édesanyjának és öccsének tulajdonában lévő Gánt Kő és Tőzeg Kft.-ről már tegnap is írtunk, miután a Magyar Nemzet kiderítette, minihelikopter vásárolt az Orbán család cége.

Az MNO ma azt írja, Mészáros Lőrinc testvérével és a felcsúti polgármester barátjával is üzletel a Gánt Kő és Tőzeg Kft. A lap céges iratokra hivatkozva hozzáteszi, tavaly év végén több vállalkozással szemben is volt áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelése a cégnek. Ezek között pedig szerepelt Mészáros János Agro-Felcsút Kft. nevű vállalata, valamint a Mészáros Lőrinc állandó üzlettársa, Szíjj László érdekeltségébe tartozó Hódaszfalt Zrt. is.