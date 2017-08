Így néznek ki a Deák Ferenc téri beléptetőkapuk

Pár napja írtuk meg, hogy beléptetőkapukat tesznek a Deák Ferenc téri metróállomásra. A kapukat szerdán mutatták be, innentől indul a tesztüzem is, a cél pedig, hogy a RIGO elektorinikus jegyrendszer indulásakor már tökéletesen működjenek. Mutatjuk, mit kell tudni róluk és persze azt is, milyenek lettek.

Összesen tíz beléptetőkaput telepítettek, amelyeket – tekintettel arra, hogy mindez egy tesztidőszak kezdete – az utasok a kezdeti időszakban mindkét irányból csak nyitott állapotban használhatnak.

A tesztidőszak néhány hetes lesz, amikor az utasok megszokták, hogy a kapun kell áthaladniuk, akkor kezdenek el új funkciókat is tesztelni.

A metróhoz vezető irányban eleinte a kapuk nyitás-zárás funkcióját még nem üzemelik be, így gond nélkül át lehet jutni rajtuk.

A 2-3 hetes időszakot követően csak a metróból kifelé vezető irányban elhelyezett kapuk nyílnak majd automatikusan – ellenőri beavatkozás nélkül, tehát automatikusan.

A metró területére történő belépésre használt kapuk várhatóan 2018-tól záródnak majd.

A kapukon való áthaladás irányát az azokon elhelyezett kijelzők jelzik, ezt kezdetben kordonok és személyzet is segíti majd.

Mivel a RIGO bevezetése távol, ezért továbbra is szükséges a papír alapú jegyek és bérletek ellenőrzése, így az ellenőrzési rendszer nem változik.

A kapuk folyosószélessége 60 centiméter.

Van azonban irányonként egy-egy 90 centiméter széles is, hogy biztosan mindenki kényelmesen haladhasson át.

A BKK azt írja, forgalmi szimuláció előzte meg a kapuk darabszámának meghatározását.

A telepítésért és az üzemeltetésért a Scheidt & Bachmann felelős.

A tesztelés helyszínéül azért a Sütő utcai kijáratot választották, mert ezen a helyszínen nagyobb építészeti átalakítás nélkül telepíthették a készülékeket.

Ráadásul mivel ez a kijárat frekventált helyen található, így többen ismerkedhetnek meg a kapukkal.

Összesen 810 kaputestet, közel 530 állomási és közel 11 ezer járművekre kihelyezett érvényesítő készüléket telepítenek a jövőben.

Fejléckép: 24.hu/Karancsi Rudolf