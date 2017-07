Ha tényleg fél 8-kor száll le Netanjahu gépe, miért van már teljesen lezárva az Andrássy út?

A TEK-től származó korábbi információk szerint az izraeli politikus gépének délután 3 és 5 óra között kellett volna landolnia Budapesten, ám a hirado.hu értesülései szerint Benjamin Netanjahu gépe 19:25-kor száll majd le.

Ez azért érdekes, mert kollégánk nemrég a belvárosban járt, ahol azt látta, hogy az Andrássy út már teljesen le van zárva.

Sőt, látott egy körülbelül 80 kocsiból álló konvojt is, tűzoltókkal, mentőkkel. Az autókat helikopter is kísérte.

Frissítés: Netanjahu megérkezett:

Watch: Reception for Prime Minister Benjamin Netanyahu and Mrs Sara Netanyahu upon their arrival in Budapest, Hungary. 🇮🇱🇭🇺 pic.twitter.com/zHtYINxuUm

— PM of Israel (@IsraeliPM) 2017. július 17.