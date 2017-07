Green Travel: Foglaljuk össze a lényeget

A Green Holidays utasainak zöme Törökországban van, vagy oda szeretett volna eljutni.

A Green Holidays utasainak nagy része Törökországban van, vagy oda szeretett volna eljutni.

Csődbe ment utazási irodákról hallani időnként. Ám egészen addig fel sem megy a pumpa, amíg ki nem derül, hogy valójában mi is velük utazunk.

A Green Holidays Kft. vasárnap hivatalosan is bejelentette, hogy fizetésképtelen. Az igazán nagy gond ezzel, hogy aznap délelőtt még elindítottak egy csoportot a törökországi Antalyába. Az utasoknak az előre lefoglalt és elviekben kifizetett szálláshelyre már nem volt lehetőségük bejutni.

Green Travel, vagy Green Holidays, de remélhetőleg biztosítva

Érdemes először tisztázni, mi a különbség a Green Travel és a Green Holidays között.

Az eredeti cég a Green Travel volt, azonban ennek engedélyét tavaly visszavonták. A cég tulajdonosa nyilvános magyarázkodásba kezdett, ellenben annak okán is, hogy nem keltett különösebb országos feltűnést a dolog, illetve jogilag végül is minden rendben volt, folytatták a munkát, mintegy “átadták”. Így gond nélkül folytatta a 2011-ben megalapított Green Holidays. A probléma egyébként az volt eredetileg, hogy a Green Travel nem tudott felmutatni a működéséhez elegendő összegű vagyoni biztosítékot.

Mivel tavaly óta jelentősen megcsappant a Törökországba látogató turisták száma, a Green Holidays is komoly veszélybe került, mely vasárnap tetőzött, s melynek végjátékát élik az érintettek aznap kora este óta. Főleg azok, akik kint rekedtek Antalyában.

A Green Holidays közölte, hogy vasárnapi bejelentésüktől fogva minden, az ügyben érintett személy anyagi jellegű problémáján az UNIQA Biztosító Zrt. fog segíteni, mint a Green Holidays vagyoni biztosítékát szolgáltató biztosító cég.

Információink szerint az Antalyában nehéz helyzetbe került utasokkal már felvette a kapcsolatot az UNIQA.

A Green Holidays bizonytalan vagyoni biztosítéka

Úgy tudjuk, hogy a Green Holidays is hasonló problémákkal küzd, mint korábban a Green Travel, ugyanis vagyoni biztosítékuk a legutóbbi hírek szerint nagyságrendileg 500 millió forint, ami nem biztos, hogy elegendő az érintett ügyfelek kártalanításához.

A vagyoni biztosíték kizárólag három célra használható fel: az utasok hazaszállítására, az érintettek célországban tartózkodásának finanszírozására, illetve az előzőleg befizetésre került díjak visszafizetésére.

Hányan jártak pórul a Green Holidays csődje miatt?

A vagyoni biztosíték viszonylagos csekélysége annak függvényében nevezhető problematikusnak (mégiscsak 500 millió forintról van szó), hogy e pillanatban a Green Travel feladatait átvevő Green Holidays Kft.-nek majdnem ezer jelenlegi és leendő utasa várja a végkifejletet. Közülük 370 ember a múlt hétvégén utazott el Törökországba.

A csődbe ment utazási irodának azokat is kártalanítania kell, akik még nem indultak útnak, de már befizették az előre megállapodott összegeket.