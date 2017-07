15 kiskorú vallott a bicskei otthon igazgatója ellen

V. János előzetes letartóztatását augusztus végéig meghosszabbították.

Összesen 15 kiskorú gyermek jelentkezett a hatóságoknál azzal, hogy szexuálisan zaklatta a bicskei gyermekotthon volt igazgatója – tudta meg az atv.hu.

Az ügy tavaly októberben robbant ki, amikor az RTL Klub műsorában az otthon két volt lakója névvel és arccal vállalva elmondta, V. János évekig zaklatta őket. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság azonnal felfüggesztette állásából a férfit, belső vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett a rendőrségen. A Székesfehérvári Járásbíróság október 24-én elrendelte az igazgató előzetes letartóztatását.

Úgy tudni, alapos a gyanú arra nézve, hogy a férfi legalább két olyan rábízott gyermeket is molesztált, akik a 12. életévüket sem töltötték be a cselekmény idején. A Székesfehérvári Járásbíróság 2017. augusztus 24-ig meghosszabbította V. János előzetes letartóztatását, mert úgy látják, továbbra is fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve alaposan feltételezhető, hogy szabadlábon meghiúsítaná, megnehezítené, veszélyeztetné a bizonyítást.

A végzés ellen a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentett be.