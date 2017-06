Agyhártyagyulladás miatt amputálták a hároméves kisfiú lábait

A védőoltás segíthet elkerülni a bajt, de az csak az egyik baktériumtípus ellen ingyenes.

Agyhártyagyulladás miatt amputálták egy hároméves kisfiú két lábát térd felett, a kezén pedig csak a hüvelykujjak maradtak meg – számolt be az RTL híradója.

A gyermeket május közepe óta ápolják a Heim Pál gyerekkórházban. Szülei elmondták: belázasodott és piros foltok jelentek meg az arcán. Elrohantak vele a mentőállomásra, onnan kórházba vitték, ahol kiderült, hogy agyhártyagyulladása van. Kétszer élesztették újra, az orvosok azt mondták, örülnek, ha pár óráig életben tudják tartani.

Végül a kisfiú életben maradt, de mivel a keringése leállt, a végtagjain elhaltak a szövetek, amputációra volt szükség. A kórház orvos igazgatója elmondta: a betegség már a kezdetben okozhat keringési zavart, ami létfontosságú szervek leállásával is járhat. A bajt csak védőoltással lehet elkerülni.

A meningococcus C baktérium elleni védőoltás az év eleje óta ingyenes, de csak a két éven aluli gyerekeknek. A teljes védettség viszont százezer forintba is kerülhet. A beteg gyermek apja azt mondta: szeretné, ha az állam ingyen biztosítaná a védőoltást, hogy más gyerekek ne járjanak így. Az emberi erőforrások minisztériuma ezzel kapcsolatban csak annyit közölt: nagy eredménynek tartják, hogy a C típus elleni védőoltás ingyenes lett.