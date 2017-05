Rohad a Csepeli Tüdőgondozó

Kopott, rozsdás ajtó és filctollal fel- és hibajavítóval átírt rendelési idő várja a betegeket a Csepeli Tüdőgondozóban, ez látszik az RTL Klub Híradója által készített rejtett kamerás felvételen.

A rendelő borzalmas állapotban van. A fal az egyik oldalon végig rohad, több területen teljesen levált, szürke és penészes, és a csempe is sok helyen hiányzik. Arról nem is beszélve, hogy valahol már a villanyvezeték is kilátszik.

A WC-k állapotára pedig gondolni sem merünk, ugyanis mindkettőt le kellett zárni.

A tüdőröntgent egy szomszédos alagsori épületben végzik egy szintén ősrégi géppel, amit nem lehet szétszerelni, mert már senki nem tudná összeszerelni.

Felújításra azért nem volt eddig lehetőség, mert az nem az önkormányzaté és nem is a tüdőszűrést végző Jahn Ferenc Kórházé, hanem a Nemzeti Vagyonkezelőé.