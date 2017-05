Metróbizottság: a szálak Demszky Gáborhoz vezetnek

OLAF-jelentés: a DBR Metró Projekt igazgatósága kétszer is javasolta a 4-es metró beruházásának leállítását

Újabb ülést tartott hétfőn a fővárosi metrókorrupciót vizsgáló fidesz–KDNP-s munkacsoport, számolt be a Magyar Nemzet.

Minden szál Demszky Gábor volt főpolgármesterhez, az egykori szabad demokratákhoz, valamint a szocialistákhoz vezet,

legalábbis ezt állapította meg Borbély Lénárd, a munkacsoport vezetője, hozzátéve, hogy annak ellenére is tisztábban látnak a 2007 és 2010 közötti eseményekben, hogy a közlekedési céget irányító testület kilenc egykori tagjából csak ketten mentek el a meghallgatásra. A mai téma a metró több mint 400 milliárdos beruházása és a 167 milliárd forint ellopásáról szóló OLAF-jelentés volt.

Papp József már csak a vizsgált időszak végén volt a testület tagja, állítása szerint már akkor megmondta, hogy a 4-es metró a korrupció melegágya, és abban a formában teljesen értelmetlennek találta a metróépítést.

Az igazgatóságot nem korrumpálta senki, de az látszott, hogy a hatalmas metrómegállók építése, a drága földmunkák, a rengeteg beton felhasználása tipikus hűtlen kezelés.

Kardos Péter igazgatósági tag úgy látja, hogy a legnagyobb problémát a fővállalkozó, illetve a szakértelem hiánya okozta, és szerinte az is mutatja, mekkora volt a baj, hogy az igazgatóság valamennyi tagja tudhatott az 500 millió forintot meghaladó szerződésekről, valamint a döntési értékhatárt is leszállították 10 milliárdról 5 milliárdra. Problémának nevezte azt is, hogy az EU-s pénzek bevonása után rendkívül bonyolulttá vált a beruházás.