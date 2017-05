Kislányt zaklatott a strandon, nyolc és fél évet kapott

Civilek közbenjárásának köszönhető, hogy a gyermeknek nem kellett újra és újra elmondani a vele történteket a hatóságoknak.

Másodfokon 8 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a most 70 éves férfit, aki két évvel ezelőtt egy budapesti strandon megsimogatta egy nyolcéves kislány hasát, majd belenyúlt a bugyijába és megfogta a nemi szervét – erről a hvg.hu ír.

Az elsőfokú eljárás során feltárták a történtek részleteit. A bíró szerint a vádlott megtervezte a cselekményt, és elvetemülten követte el tettét, úgy, hogy külső szemlélő ne lássa, mi történik. Az igazságügyi elmeorvos szakértő megállapította, hogy a férfi szexuális vonzalma 7-8 éves kislányok irányában is jelentkezik. Ráadásul nem ez volt az első ilyen ügye, szemérem elleni erőszak miatt marasztalták el korábban – előbb másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, majd a bíróság elrendelte a szabadságvesztés végrehajtását. Egy második ítéletben, 2001-ben három év fegyházbüntetést kapott. Emellett eljárás zajlik ellene egy 2011-es ügy miatt is.

Az anya a Magyar Helsinki Bizottsághoz fordult. Elmondta: a bűncselekmény napján kétszer hallgatta ki őket a rendőrség, az ORFK székházában éjfélkor végeztek fürdőruhában és strandpapucsban. Hónapokkal később a gyermeknek az igazságügyi szakértő számára is beszélnie kellett a történtekről, majd a nyomozás során újabb kihallgatásra is beidézték, amitől a kislány sírva fakadt. Az anya a civil szervezettől tudta meg, hogy máshogy is folyhatott volna az eljárás.

A Helsinki Bizottság úgy értékelt, hogy miután a kislány háromszor részletesen elmesélte, mi történt vele, az összes feltett kérdésre egyértelmű választ adott, és az elkövető kvázi elismerte tettét, jogsértő, ha nyomozati szakban újból meg akarják hallgatni. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a rendőrségi kihallgatások helyett a kislányt az ügyész indítványára nyomozási bíró hallgassa meg, ezzel eleve elkerülhető lett volna, hogy újra és újra fel kelljen idéznie a borzalmakat.

Végül a kislányt meghallgatta a nyomozati bíró, így később nem idézték be a bíróságra. A hatóságok egyébként az anya szerint rendesek voltak, a gyermek szavait soha nem kérdőjelezték meg.

Arra a felvetésre, hogy sok szülő azért nem fordul a rendőrséghez, mert nem akarja ilyen procedúrának kitenni gyermekét, az anya azt mondta: nem tudta, hogy ennyiszer meghallgatják kislányát, de akkor is ugyanezt tette volna. „Pont ezért rohangálhat ennyi aberrált ember, mert a szőnyeg alá söprik az ügyeket az egyszerűség kedvéért” – jelentette ki.