Kiss Szilárd vízummutyija nem állt messze Simicskától

Egy végtelen történet Kiss Szilárd volt moszkvai agrárattasé vízumügye, amibe a Simicska-birodalom emberei is könyékig beletúrtak. Két, hozzá közeli államtitkár is dolgozott azon, hogy Kiss lekapcsolása után az orosz titkosszolgálathoz közel álló orosz élettársa folytathassa a vízumbizniszt.

Amikor a magyar állam vezetői elütnek mindenféle olyan gyanúsítást, miszerint az említett magyar állam kvázi Oroszország foglya, sok kemény bizonyítékot nem vesznek figyelembe. Az egyik ilyen Kiss Szilárd egykori moszkvai agrárattaséé, aki kapcsolatban állt az orosz alvilággal és titkosszolgálattal, és schengeni vízumok ezreit intézte el gyanús alakoknak. Kisst azóta letartóztatták, de még mindig elég homályos az ügye.

A durva fordulat, hogy a többszörös áttéten keresztül Simicska Lajos közelébe került Index épp arról ír, Simicska érdekköre mekkora nyomást gyakorolt a kormányzatra még 2013 őszén azért, hogy Kiss kibukó ügye ellenére az ő orosz élettársa továbbra is csinálhassa a vízumutyit.

Farkas Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és Poprády Géza, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) közigazgatási államtitkárai a cikk szerint Simicska és Nyerges Attila köréhez kötődtek, Kiss pedig rajtuk keresztül lobbizott a kormány felé. A lap birtokába került dokumentumok szerint a külügy le akarta állítani a vízumgyárat, de Farkas és Poprády azért lobbiztak, hogy Kiss élettársa, Jelena Cvetkova tovább művelhesse ezt.

Annak ellenére, hogy Cvetkováról tudta az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy kapcsolatban áll az orosz titkosszolgálattal.

Az Index a Szél Bernadett és Demeter Márta képviselők által kiperelt iratok alapján rekonstruálta a történteket. Eszerint az egész 2012 októberében kezdődött, Budai Gyula, a VM államtitkára írt a külügynek, hogy miért akadozik a vízumkiadás. Íjgyártó István moszkvai nagykövet erre bemószerolta Kisst, aki szerint szabványszöveggel igényel minden egyes vízumot, amikből 500 is kiment már.

Szigorítás? Aha…

Kiss cége, a Monte Tokaj intézte a legtöbb ilyen vízumkérelmet, de most bekeményítettek. Szigorúbb eljáráshoz kötötték az igénylést, ami alól nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva ki lehet bújni. Kiss élt is ezzel, innentől minden vízumigénylést nemzetgazdaságilag kiemeltnek minősített mint agrárattasé. 2013 elején már látszott, a helyzet tarthatatlan, Bába Iván külügyi államtitkár és Íjgyártó is azt írta,

több így vízumot szerzett oroszt már kitiltottak az EU területéről. Nem csoda, a szigorítás ellenére 500 helyett már 800 vízumot gyártott le Kiss.

A nagykövet tehetetlen volt, Kiss tevékenységét magas szintekről engedték, segítették. Amikor 2013 első felében már prostituáltak is kaptak agrárvízumot, a magyar kormány is lépésre szánta el magát. A Külügyminisztérium végül visszavonta Kiss cégének adott engedményeit, és maga adta ki a vízumokat. Bába ekkor már Kiss büntetőjogi felelősségét se zárta ki. Kiss közben megbukott a második nemzetbiztonsági ellenőrzésén is, évek óta tudható volt, hogy köze van az orosz titkosszolgálathoz.

Farkas és Poprády uramék lépnek

Ekkor jött a képbe Cvetkova, aki Farkas és Poprády államtitkárokon keresztül kérte, hogy többszöri, gyorsított, egyszerűsített vízumot kér a Tokaji Klub nevű vállalkozás partnereinek. Farkast a Simicska-közeli Nyeres Attila (Nyerges Zsolt tertvére) emberének írták le. Nyerges Attila ekkoriban főtanácsadóként szólt bele a Simicska-közeli NFM és VM munkájába. Mindenesetre a külügy lepattintotta az államtitkárokat.

Bába hosszas levelezgetés után végül ellenőrzést rendelt el a moszkvai követségen. A belső vizsgálat sok érdekességet talált, Demeter Márta szerint Tarsoly Csaba volt Quaestor-vezér is adott meghívót vízumhoz. Mindenesetre Kiss távozik a külügytől, de ugyanúgy seftelhet tovább a vízumokkal, ekkor már miniszteri megbízottként.

A 2014-es választás után aztán a régi külügyes gárda is távozott, de Simicska emberei is a kormányból. Kiss élettársa 2014 novemberében így is megnyithatta a moszkvai magyar vízumközpontot, ami Cvetkova irányításával és Tarsoly tulajdonában volt. Végül csak a Quaestor-botrány és Kiss Szilárd letartóztatása állította le a bizniszt.

(A kiemelt képen Kiss Szilárd látható.)