Tüntetett, ezért a WC-re is követték a lányt

A Szabadság téren tüntetett, majd hazaindult Antal Nikoletta Henrietta, akit útján szerinte civil ruhás rendőrök követtek, számolt be az RTL Klub vasárnap esti Híradója.

Most látjátok azt a két rendőrt, aki a Szabadság tér óta egyfolytában követ

kezdődik a másfél perces élő Facebook-adás, amin valóban az látható, hogy amikor a lány megáll, akkor a két őt követő személy is. Antal szerint a mosdóba is követték és már előttük négy civil rendőrt lerázott, sőt: a felvételen láthatóakat leváltó párost is lebuktatta.

Az RTL Klub megkérdezett egy szakértőt, aki szerint kizárt, hogy ha az illetők nyomozók voltak, akkor ilyen amatőr módon viselkedjenek. A csatorna megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot is, ők azt mondták, nem volt ilyen feladatuk. A szervezet azt is tagadta, hogy két hete tüntetők lakásán jelent volna meg.

Antal egyébként a Ligetvédők csapatának tagja és ő volt az, aki hétfőn este a Rádióra tűzte ki az európai uniós zászlót.