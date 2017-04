Gáti Oszkár Bayer Zsoltnak: Hiányzik a polgárháború?

„Nem tudom, van-e értelme elemezni egy temetőgondnoknak, másod-harmad vonalbeli színésznek az Ön osztályon felüli gondolatfolyamát” – így kezdi Bayer Zsoltnak írt nyílt levelét Gáti Oszkár színművész, a győri Menház Színpad vezetője, aki egyben temetőgondnok is a városban.

Gáti Oszkár kilenc évvel ezelőtt a győri színház társulati ülésén mindenkinek beolvasott a magyar színházi morálról, aztán végérvényesen lelépett a színpadról. Azóta temetőgondnokként dolgozik, két éve pedig annak a befogadó Menház Színpadnak a vezetője, amelynek az előadásai mindig telt házzal mennek.

A Jászai-díjas Gáti legutóbb Eperjes Károlyt és a Jordán Tamás szombathelyi színházigazgatói pályázatát elutasító szakmai bírálókat szólította meg. Azt írta nekik: „Gőgösek vagytok. Gyávák. Lehet, hogy el se olvastátok a pályázatot, nem is kell. Jordán 73 éve a pályázat. De ezt ti leszartátok.”

Bayer Zsoltnak szánt szombati levelében megkérdezi:

Felmerült Önben, hogy lehet a Békemenetből Háborúmenetet fabrikálni? (…) Polgárháború? Az nekünk most jól állna? Ön szerint hiányzik is? Nosza, verekedjünk meg? (…) Haladnak az Andrássy úton a Hősök tere felé, /ahol hősök vannak/ és aki nincs a zászlajuk alatt, a molinójuk mögött, azt kirángatják a lakásokból és leverik, mint srác korukban a grundon? Az a baj, hogy nincs már grund? Vagy az egész ország azzá vált? És Ön most azt tervezi, hogy csatatér legyen belőle?