Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy módosítani kell a hajójáratok közlekedését

A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart-PassNave Kft. egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek – közölte a társaság pénteken a honlapján.

Azt írták: július 22-ig a Budapest nappali hop-on járat nem köt ki a Margitsziget Sportuszoda megállóban.

Emellett nem közlekedik

a Budapest-Szentendre,

a Budapest-Visegrád valamint

a Visegrád-Esztergom járat, továbbá

a visegrádi hop-on járat,

az esztergomi sétahajó és a szárnyashajó.

A budapesti járatok továbbra is várják a hajózni vágyókat.