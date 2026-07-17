dunaalacsony vízálláshajóközlekedésbudapest
Belföld

Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy módosítani kell a hajójáratok közlekedését

Duna, hajó
Varga Jennifer / 24.hu
A Duna Budapesten / archiv
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 17. 14:30
Duna, hajó
Varga Jennifer / 24.hu
A Duna Budapesten / archiv
A Duna extrém alacsony vízállása miatt több hajójárat közlekedése is módosult vagy szünetel – közölte a Mahart-PassNave Kft. A társaság tájékoztatása szerint július 22-ig egy budapesti megállót is kihagynak a nappali járatok.

A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart-PassNave Kft. egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek – közölte a társaság pénteken a honlapján.

Azt írták: július 22-ig a Budapest nappali hop-on járat nem köt ki a Margitsziget Sportuszoda megállóban.

Emellett nem közlekedik

  • a Budapest-Szentendre,
  • a Budapest-Visegrád valamint
  • a Visegrád-Esztergom járat, továbbá
  • a visegrádi hop-on járat,
  • az esztergomi sétahajó és a szárnyashajó.

A budapesti járatok továbbra is várják a hajózni vágyókat.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rogán kiszállt a Szőlő utcai rágalmazási ügyből
Hankó-botrány: 15 napjuk van elküldeni a pályázóknak, hogyan használták fel a kapott támogatásokat
Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak az érkező zivatarok miatt
Emlékszel még az Odüsszeia minden fordulatára? Elevenítsd fel a középiskolai tanulmányaid kvízünkkel!
Orvosok látják el egy rolleres baleset sérültjét
Koponyatörés, agyvérzés, végtagsérülés – ezt látják a rolleres balesetekből a traumatológusok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik