Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy módosítani kell a hajójáratok közlekedését

A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart-PassNave Kft. egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek – közölte a társaság pénteken a honlapján.
Azt írták: július 22-ig a Budapest nappali hop-on járat nem köt ki a Margitsziget Sportuszoda megállóban.
Emellett nem közlekedik
- a Budapest-Szentendre,
- a Budapest-Visegrád valamint
- a Visegrád-Esztergom járat, továbbá
- a visegrádi hop-on járat,
- az esztergomi sétahajó és a szárnyashajó.
A budapesti járatok továbbra is várják a hajózni vágyókat.