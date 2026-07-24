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Tudomány

Gajdos László bejelentette: 3 milliárd forintos azbesztalapot hoznak létre

Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban. Interjú 2026. június 9-én.
admin Lányi Örs
2026. 07. 24. 13:00
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban. Interjú 2026. június 9-én.

A magyar emberek egészségének védelme és a biztonságos környezet megteremtése közös felelősségünk, ezért 3 milliárd forintos azbesztalapot hozunk létre

– jelentette pénteki bejegyzésében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A politikus kifejtette, hogy ennek segítségével az önkormányzatokkal együttműködve támogatják azoknak a területeknek az azbesztmentesítését, ahol a szennyezettség meghaladja a határértéket.

A támogatást azok a települések kaphatják meg, amelyek azbeszttérképpel rendelkeznek, vállalják a rendszeres méréseket, és negyedévente beszámolnak az eredményekről.

Gajdos szerint ezzel az eljárással gondoskodnak arról, hogy a támogatások oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, miközben folyamatosan nyomon követhető a környezet állapota.

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