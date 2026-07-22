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Tudomány

150 ezer köbméter balatoni vízzel frissítik fel a Siót

Varga Jennifer / 24.hu
Siófoki életképek 2025. augusztusában.
admin Lányi Örs
2026. 07. 22. 09:56
Varga Jennifer / 24.hu
Siófoki életképek 2025. augusztusában.

A kánikulai napok befolyásolják a Sió-csatorna 2 kilométer hosszú, Siófok belterületi szakaszán tározott víz minőségét. Ilyenkor szükséges az elszíneződött és kellemetlen szagú víz frissítése, ami minden nyáron hozzátartozik az üzemrendhez. Erre pedig épp a napokban került sor, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Mint elmondták, a friss víz visszapótlása a Balatonból történik, azonban a tó vízkészletének megóvása, a minél takarékosabb vízfelhasználás érdekében

a mostani vízcseréhez használt víz az eddigi hasonló visszapótlásoknak mintegy fele lesz.

A most felhasznált víz mennyisége 150 ezer köbméter, amely 0,25 tómilliméternek felel meg.

Ez a Balaton vízállását egyáltalán nem befolyásolja, hiszen a tó egy melegebb napon akár 1 cm-t is párologhat. A vízügy szerint tehát ez nem tekinthető balatoni vízeresztésnek.

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