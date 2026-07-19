Ritka légköri jelenséget okoztak az árvaszúnyogok a Balatonnál

Az árvaszúnyog-invázió évről évre erősebb, az idei rajzás pedig bár csak néhány napja indult be igazán, olyannyira erős volt, hogy az időjárásradaron esőfelhőként jelentek meg a tó felett – írja a PécsAktuál.

Ez az időszak a balatoni árvaszúnyog, Chironomus balatonicus tömeges kirepülésének időpontja. A tömeges kirepülésük során okozott interferencia, ami „bezavar” a radarképbe. A BLKI-ban a HungaroMet munkatársaival együtt már egy ideje, vizsgáljuk a jelenséget

– írta Vasas Gábor a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója a Vmet.hu közösség oldalán.

Az árvaszúnyog nem csíp, és tilos az irtása, gyérítése: sem az önkormányzat, sem más szervezet nem tehet ellene semmit. Az árvaszúnyogok biológiailag több szempontból is kulcsfontosságú szereplők a Balaton ökológiai rendszerében: