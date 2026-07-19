Ritka légköri jelenséget okoztak az árvaszúnyogok a Balatonnál

Az árvaszúnyog-invázió évről évre erősebb, az idei rajzás pedig bár csak néhány napja indult be igazán, olyannyira erős volt, hogy az időjárásradaron esőfelhőként jelentek meg a tó felett – írja a PécsAktuál.
Ez az időszak a balatoni árvaszúnyog, Chironomus balatonicus tömeges kirepülésének időpontja. A tömeges kirepülésük során okozott interferencia, ami „bezavar” a radarképbe. A BLKI-ban a HungaroMet munkatársaival együtt már egy ideje, vizsgáljuk a jelenséget
– írta Vasas Gábor a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója a Vmet.hu közösség oldalán.
Az árvaszúnyog nem csíp, és tilos az irtása, gyérítése: sem az önkormányzat, sem más szervezet nem tehet ellene semmit. Az árvaszúnyogok biológiailag több szempontból is kulcsfontosságú szereplők a Balaton ökológiai rendszerében:
- Az árvaszúnyoglárvák a vízfenék üledékében élnek, és szerves törmeléket, algát fogyasztanak. Ezzel tisztítják az iszapot, és szellőztetik is. Ugyanakkor számos halfaj ivadékai, vízi madarak, fecskék és denevérek is táplálkoznak velük.
- A kifejlett példányok kikeléskor jelentős mennyiségű foszfort és nitrogént vonnak ki a vízből. A BLKI számításai szerint egy-egy ilyen rajzás akár több tonna tápanyagot is kiemelhet a vízből a levegőbe, majd juttathat a szárazföldre. Ez hosszú távon csökkenti a túlzott algásodást.
- Az árvaszúnyoglárvák mennyisége és fajösszetétele érzékenyen reagál a vízminőség változásaira. A mostani erős jelenlétük azt jelzi, hogy a tóban ismét növekszik a belső tápanyagterhelés, ami hosszabb távon vízminőségi problémákhoz is vezethet. Vagyis nem a baj forrásai, hanem jelzői.