Ókori mészárlás áldozataira bukkantak Nagysurányban

Marcus Aurelius római császár idejéből származó katonai tábor maradványait azonosították Nagysurányban, egy tervezett ipari park területén. A tábort feltehetőleg a markomann háborúk alatt használták, vagyis csaknem 1900 éve – írja az MTI.

A markomann háborúk időszámításunk szerint 166 és 180 között zajlottak a Római Birodalom, valamint az annak északi határán élő germán és szarmata népek között. A most feltárt leletek arra engednek következtetni, hogy a mai Nagysurány területén germán törzsek és rómaiak közötti csaták zajlottak. A régészek még mészárlást is emlegetnek, ugyanis az ásatási helyszínen rengeteg csontvázmaradványt találtak árkokba, kutakba, illetve hamarjában kiásott sírokba temetve.

A maradványok harcokról árulkodnak: törött koponyákat, vágott sebeket, repedt csontokat azonosítottunk. Úgy tűnik, valamiféle mészárlást rendezhettek a germánok, akik megtámadták a rómaiak táborát

– nyilatkozta Michal Cheben, a kutatócsoport egyik vezetője a szlovák SITA hírügynökségnek.

Eddig tizennyolc teljes csontvázat és számos más maradványt hoztak felszínre, amelyek többsége római katonáké lehet. Erre utal, hogy közelükben számos római eredetű tárgyat találtak, köztük lándzsa- és nyílhegyeket, sisakok és páncélok darabjait, övcsatokat, pénzérméket, illetve a római katonákra jellemző szegecses szandálokat. A harci felszerelések mellett mindennapi használati tárgyakra is rábukkantak, például egy baltára és egy dobókockára.

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A tábor 7,4 hektáron terült el, és a befogadóképessége 500–600 római katona lehetett. A szakértők szerint a helyszín több szempontból is egyedülálló. Egyrészt az első ilyen típusú lelőhely, amelyet a Nyitra-vidéken valaha felfedeztek, másrészt úgy tűnik, hogy szokatlan módon azonnal elnéptelenedett a rómaiak és a germán törzsek közti katonai konfliktus után. Egyelőre az is rejtély, hogy miért nem fosztotta ki senki a tábort, miután elhagyatottá vált, annak ellenére, hogy számos, a korban ritkának számító tárgyat tartalmazott.

A nagyszabású ipari park fejlesztésének köszönhetően lehetőség nyílt a tábor teljes helyszínének feltárására, ami Európában meglehetősen ritkán adatik meg. A régészek abban bíznak, hogy az ásatások során még a táborban egykor tartózkodó légió nevét is megismerhetik.

A tábor felfedezésének köszönhetően újabb részleteket tudhatunk meg arról, milyen lehetett az élet a Római Birodalom idején, amely minden idők egyik legnagyobb összefüggő területű állama volt. Bár már évszázadok óta nem létezik, épületei és tárgyai máig megtalálhatók Európa-szerte. A régészek rendszeresen találnak rá leletekre ebből a korszakból, ezekről lapunk alábbi cikkeiben számolt be: