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Tudomány

Közel 50 fokot mértek Tunéziában, megdőlt az eddigi melegrekord

admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 16:00
49,7 Celsius-fokkal megdőlt az eddigi melegrekord Tunéziában.

Rendkívüli hőség söpör végig Tunézián, a hőmérséklet megközelíti az 50 Celsius-fokot, megdöntve a történelmi rekordokat több régióban – írja az MTI a helyi médiára hivatkozva.

Anisz Szattúrira, a tunéziai Nemzeti Meteorológiai Intézet mérnökére hivatkozva a Mosaique FM kereskedelmi rádió pénteken jelentette, hogy a hőhullám – az évszakban szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletekkel – elérte a csúcspontját.

Az ország középső részén fekvő Kairuán tartományban 49,7 Celsius-fokot mértek, amely meghaladta a korábbi, 49,2 fokos rekordot.

Az északkelet-tunéziai Zagván tartományban a hőmérséklet elérte a 48,6 Celsius-fokot, megdöntve a korábbi 48 fokos rekordot. A Nemzeti Meteorológiai Intézet 10 tartományban rendelt el narancs fokozatú riasztást (amely a második legmagasabb) a hőség miatt, az ország többi részében sárga figyelmeztetés van érvényben.

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