Különösen oda kell figyelni, ha mostanában erdők közelében vezetünk – figyelmeztet az agrárminiszter

Az elkövetkező hetekben a szokásosnál körültekintőbben, fokozott figyelemmel közlekedjünk az utakon – kéri Bóna Szabolcs agrárminiszter a Facebookon. Július második felétől augusztus közepéig tart ugyanis az őzek párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok sokkal aktívabbak.

Országszerte nappal is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területek közelében, és keresztezhetik a közutakat. Gyakran hirtelen, egymást követve rohanhatnak át az úttesten, amelyre nehéz előre felkészülni

– írja a politikus.

Az ilyenkor megfogant őzgidák csak következő év májusában, júniusában jönnek világra. Ebben az időszakban akár a települések környékén található erdőkben is találkozhatunk a nővényzetben fekvő fiatal gidákkal. Ezek az állatok talán elhagyatottnak tűnhetnek, ám a látszat ellenére nem árvák, és nem szorulnak segítségre sem. Sőt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara arra hívja fel a figyelmet, hogy a kicsinyekhez semmiképp sem szabad hozzányúlni, hiszen az így rájuk kerülő emberszag miatt anyjuk nem fogadja vissza őket, ami a pusztulásukhoz vezethet.

Az utódok életük első heteiben még nem tudják követni anyjukat, így amíg az távol van – mert táplálkozik, vagy éppen veszélyt érez – elfekteti őket a bokrokban, bozótban, magas fűben. A kicsinyek ösztönösen próbálnak elbújni, meglapulnak, mozdulatlanok maradnak, még akkor is, ha valaki a közelükbe megy. Ez azonban nem jelenti, hogy betegek vagy sérültek.

Semmiképp sem szabad megsimogatni őket, hozzájuk érni, de még környezetük körbejárása sem szerencsés. Az emberszag miatt az anyjuk sorsukra fogja hagyni őket, így vagy éhen fognak pusztulni, vagy ragadozók martalékává válnak. Azt is fontos tudni, hogy a vadak – amíg élnek – az állam tulajdonát képezik, így ha valaki hazavisz egy gidát vagy borjút, a Büntető törvénykönyv értelmében lopást követ el.