Tudomány

Apokaliptikus képeket nem látni, ettől függetlenül a Tisza vízszintje tényleg csökken

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Adrián Zoltán
admin Horváth Júlia
2026. 07. 11. 10:00
Adrián Zoltán / 24.hu

Apokaliptikus képeket nem látni, ettől függetlenül a Tisza vízszintje tényleg csökken

admin Adrián Zoltán
admin Horváth Júlia
2026. 07. 11. 10:00
„Szárad a Tisza” – adtuk hírül június végén, amikor a folyó a kiskörei vízlépcsőnél elérte az akkor valaha volt legkisebb vízállást. Fotóriportereink ellátogattak a folyóhoz, hogy első kézből számoljanak be a jelenlegi állapotokról.

Június 29-én adtunk hírt arról, hogy a valaha volt legkisebb vízállást, -342 centimétert mértek a Tiszán. Azóta az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján -343 centimétert is mutatott a mérce. A Velencei-tóval ellentétben a helyzet itt korántsem drasztikus. Fotóriportereink Szolnok és Tiszapüspöki környékére látogattak el július 7-én, ahol ekkor -301 centiméter volt a vízállás. Ami természetesen nem a meder teljes kiszáradását jelenti, hanem azt, hogy a vízszint a vízmérce rögzített nullpontja alá süllyedt.

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Tudomány
szárazságtisza
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