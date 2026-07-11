Apokaliptikus képeket nem látni, ettől függetlenül a Tisza vízszintje tényleg csökken

Június 29-én adtunk hírt arról, hogy a valaha volt legkisebb vízállást, -342 centimétert mértek a Tiszán. Azóta az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján -343 centimétert is mutatott a mérce. A Velencei-tóval ellentétben a helyzet itt korántsem drasztikus. Fotóriportereink Szolnok és Tiszapüspöki környékére látogattak el július 7-én, ahol ekkor -301 centiméter volt a vízállás. Ami természetesen nem a meder teljes kiszáradását jelenti, hanem azt, hogy a vízszint a vízmérce rögzített nullpontja alá süllyedt.

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