Gajdos László minisztériuma megkezdi az ebrendészet országos állapotfelmérését

Megkezdjük az ebrendészet országos állapotfelmérését

– közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Gajdos László a bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet. „Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek és nagyon-nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat” – fogalmazott a miniszter.

Meg fogunk ott jelenni, feltérképezzük, hogy mi a helyzet és utána az önkormányzatokkal közösen megpróbáljuk ezeket a telepeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni

– jelentette ki Gajdos László.

A miniszterrel nemrégiben lapunk nagyinterjút is készített, amit alább lehet elolvasni: