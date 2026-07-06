Gajdos László minisztériuma megkezdi az ebrendészet országos állapotfelmérését

Megkezdjük az ebrendészet országos állapotfelmérését
– közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.
Gajdos László a bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet. „Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek és nagyon-nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat” – fogalmazott a miniszter.
Meg fogunk ott jelenni, feltérképezzük, hogy mi a helyzet és utána az önkormányzatokkal közösen megpróbáljuk ezeket a telepeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni
– jelentette ki Gajdos László.
A miniszterrel nemrégiben lapunk nagyinterjút is készített, amit alább lehet elolvasni:
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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter érzékeny, de határozott ember, akinek szeme elhomályosul, ha kedvenc oroszlánja haláláról beszél, majd kemény hangon folytatja, amikor a környezetszennyezés, az élővilág megóvása vagy állatkínzás kerül szóba. Interjú.