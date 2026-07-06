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Tudomány

Gajdos László minisztériuma megkezdi az ebrendészet országos állapotfelmérését

Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
admin Lányi Örs
2026. 07. 06. 13:30
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.

Megkezdjük az ebrendészet országos állapotfelmérését

– közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Gajdos László a bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet. „Nekem szívügyem, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek és nagyon-nagyon tartsák be az állatjóléti szempontokat”  – fogalmazott a miniszter.

Meg fogunk ott jelenni, feltérképezzük, hogy mi a helyzet és utána az önkormányzatokkal közösen megpróbáljuk ezeket a telepeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni

– jelentette ki Gajdos László.

A miniszterrel nemrégiben lapunk nagyinterjút is készített, amit alább lehet elolvasni:

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