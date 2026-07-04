A borderline személyiségzavar kialakulásának hátterében nagyon magas százalékban – más mentális zavarokhoz képest is jelentősebb mértékben – állhat bántalmazás. Ez lehet elhanyagolás, érzelmi vagy fizikai abúzus, de akár szexuális bántalmazás is. El lehet képzelni, hogy, amennyiben ez gyermekkortól fennáll, az mennyire mély megrendülést okoz az emberekben való bizalom tekintetében

– jelentette ki lapunknak Dr. Vizin Gabriella, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője.

A szakértő segítségével a 24.hu mentális nehézségekről szóló sorozatának kilencedik részében a személyiségzavarokat mutatjuk be, ezen belül is kiemelt figyelmet szentelve a borderline-nak, de a köznyelvben igencsak túlhasználttá vált nárcisztikus személyiségzavarra is kitérünk.

Ismertebb, mint amennyire gyakori