borderlineinterjúmentális nehézségek sorozatnárcisztikus személyiségzavar
Tudomány

„Serdülőkorban már látni lehet a borderline személyiségzavarra utaló tüneteket”

Farkas Norbert / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 07. 04. 20:06
Farkas Norbert / 24.hu
A közbeszédbe mára beépült a nárcisztikus és a borderline kifejezés is, miközben a személyiségzavarok valójában jóval ritkábbak annál, mint amennyire ismertek. A 24.hu mentális nehézségekről szóló sorozatának kilencedik részében Vizin Gabriellával, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetőjével néztük meg, milyen tünetek utalhatnak személyiségzavarokra.

A borderline személyiségzavar kialakulásának hátterében nagyon magas százalékban – más mentális zavarokhoz képest is jelentősebb mértékben – állhat bántalmazás. Ez lehet elhanyagolás, érzelmi vagy fizikai abúzus, de akár szexuális bántalmazás is. El lehet képzelni, hogy, amennyiben ez gyermekkortól fennáll, az mennyire mély megrendülést okoz az emberekben való bizalom tekintetében

– jelentette ki lapunknak Dr. Vizin Gabriella, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője.

A szakértő segítségével a 24.hu mentális nehézségekről szóló sorozatának kilencedik részében a személyiségzavarokat mutatjuk be, ezen belül is kiemelt figyelmet szentelve a borderline-nak, de a köznyelvben igencsak túlhasználttá vált nárcisztikus személyiségzavarra is kitérünk.

Ismertebb, mint amennyire gyakori

A cikk tartalmából

Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Vizin Gabriella klinikai szakpszichológus segítségével:

  • Hány embert érint a borderline személyiségzavar?
  • Melyek azok a tünetek, amelyek kimeríthetik a diagnózist?
  • Mikortól lehet látni a borderline tüneteket?
  • Örökletes-e a borderline, mit mond az epigenetika?
  • Mi az a sémamodell, és mely séma jelenti a borderline, illetve a nárcisztikus személyiségzavar magtünetét?
  • Hogy néz ki a rossz érzelemszabályozás a gyakorlatban?
  • Hogyan néz ki a kezelés, lehet-e gyógyulásról beszélni?
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