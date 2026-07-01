Bezöldült a Velencei-tó

Az elmúlt hetek forrósága miatt nemcsak, hogy történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje, hanem még a színe is megváltozott. A Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételein jól látszik a változás: míg 2025. június végén még a megszokott szürkés-zöldes árnyalatú volt a víz, a június 29-i műholdképen már élénkzöld a színe, írja az Időkép.

A látványos elszíneződést nagy valószínűséggel az algák, vagyis a vízben lebegő mikroszkopikus növényi szervezetek felszaporodása okozza. A Velencei-tó sekély vize a tartós napsütésben gyorsan felmelegszik, a magas vízhőmérséklet pedig kedvez az algák elszaporodásának. A tó színét emellett a felkavart iszap és a vízben lebegő egyéb anyagok mennyisége is befolyásolhatja.

Mi lesz így a Velencei-tóval?

2026. június 20-án 19 órakor az agárdi vízmérce 52 centimétert mutatott, amely egy centiméterrel alatta van a 2022-ben mért, korábbi legkisebb vízállásnak. Július 1-jén reggel pedig már csak 48 centiméter volt a vízszint, ami jól mutatja a helyzet romlását. Amennyiben marad az eddigi, havi 6–8 centiméteres nettó vízszintcsökkenés, ősz elejére akár 30 centiméter körüli vízállás is kialakulhat, tehát a negatív rekord akár 20 centiméterrel is megdőlhet.

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A szakértők szerint a Velencei-tó természeténél fogva nem állandó vízszintű tó. Átlagos mélysége alig másfél méter, ezért különösen érzékenyen reagál a párolgásra és az időjárási szélsőségekre. A klímaváltozás miatt a kisvizes időszakok várhatóan gyakoribbá válnak, ezért a tó természetes dinamikájának megértése egyre fontosabb.