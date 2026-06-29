Pósfai Mihály: Az Akadémia hosszú idő után végre beleszólhat abba, mi történjen vele

Rendkívül fontos, hogy az Akadémiának együttműködésen alapuló kapcsolata legyen a mindenkori kormánnyal, hiszen csak így tudja betölteni fő feladatait, különösen azt, hogy tudományos tanácsadóként működjön – nyilatkozta a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke a Magyar Hangnak.

Pósfai Mihály szerint a kormányváltás óta erre jó esély is mutatkozik, és úgy érzi, az Akadémia hosszú idő után végre beleszólhat abba, mi történjen vele. Az egyik legalapvetőbb elérendő változásnak azt tartja, hogy minden kutató elfogadható bért kapjon, amiből tisztességesen meg lehet élni.

Felidézte, hogy ő is tagja volt az Akadémia elnökségének, amikor elvették tőlük a kutatóhálózatot, ami igazi sokként érte őket. Mint elmesélte, Palkovics László akkori innovációs és technológiai miniszter egy PowerPoint-prezentáción mutatta be, hogy szerinte miért lesz hatékonyabb az elszakított kutatóintézetek működése, de senkit sem tudott meggyőzni. Most úgy néz ki, a kutatóhálózat hamarosan visszatérhet az MTA-hoz.

Az interjúban beszélt a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítványról is, amely nemrég azzal került be a hírekbe, hogy az előző kormány csaknem 262 milliárd forinttal támogatta volna a szervezetet.

Senki sem vitatja Krausz Ferenc tudományos eredményeit, de akkor sem helyes, hogy egy átláthatatlan alapítványnak adunk ennyi közpénz, miközben a magyar tudománynak megvannak a kialakult és megbízható szervezetei

– fogalmazott az elnök.

Pósfai Mihály úgy látja, a Magyarország előtt álló legnagyobb kihívások – például az éghajlatváltozás, a vízhiány, az egészségügy nehézségei – mind tudományos problémák is egyben, így a hazai kutatók és az MTA jelentősen hozzájárulhat megoldásukhoz. Az Akadémia elnökével készült teljes interjú a Magyar Hang 2026/26. számában olvasható.