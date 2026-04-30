Új, ígéretes terápiát próbáltak ki Magyarországon agykárosodást szenvedett újszülötteken

Tíz, agykárosodást szenvedett újszülöttnek adtak be speciális módszerrel anyatejet az orrjáratukon keresztül 2024 decembere és 2025 februárja között a Semmelweis Egyetemen. Az új, ígéretes eljárástól azt remélik, hogy enyhítheti az oxigénhiány miatti agykárosodás következményeit, és az orron át adagolt anyatej hosszú távon és ellenőrzött otthoni környezetben is biztonságosan használható terápiás eszköz lehet.

A hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (az agy oxigénhiányos és vérellátási zavara által okozott agykárosodás) az egyik leggyakoribb oka az újszülöttkori halálozásnak és a hosszú távú idegrendszeri károsodásoknak.

Jelenleg ezekben az esetekben terápiás hűtést alkalmaznak, ahol az újszülöttek testhőmérsékletét 33-34 Celsius-fokra hűtik. A friss anyatej azonban olyan anyagokat (például őssejteket, idegnövekedési faktorokat) tartalmaz, amelyek segíthetik az idegrendszer regenerációját, és a száj helyett orron át beadva ezek könnyebben eljuthatnak a központi idegrendszerbe.

Úttörő kutatás

Dr. Méder Ünőke, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi adjunktusa és dr. Tarjányi Eszter, a klinika csecsemő- és gyermekgyógyász rezidense a Pediatric Research szaklapban megjelent kutatásában azt vizsgálta, hogy ez a fajta anyatej-terápia biztonságosan alkalmazható-e klinikai, és ellenőrzött otthoni körülmények között.

A vizsgálatban középsúlyos vagy súlyos hipoxiás-iszkémiás agykárosodást szenvedett újszülöttek vettek részt, akik standard kezelésként terápiás hűtést kaptak. A saját édesanyjuk frissen lefejt tejét klinikailag ellenőrzött körülmények között juttatták be az orrjáratokba, a születést követő 48 órán belül. A terápiát később a megfelelően felkészített szülők közreműködésével folytatták 28 napon keresztül, miközben folyamatosan figyelték az újszülöttek állapotát.

A kutatás megmutatta, hogy az orron át alkalmazott anyatej-terápia biztonságos: semmilyen légúti, keringési vagy idegrendszeri problémát nem okozott a vizsgált újszülötteknél.

A kutatók szerint a tanulmány során a legnagyobb kihívást nem az orvosi, hanem a logisztikai és pszichés tényezők jelentették, ugyanis volt, hogy nagyon messzire kellett menniük anyatejért. Emellett a traumát átélt édesanyák támogatása is kulcsfontosságú volt: a fejés beindítása és fenntartása komoly segítséget igényelt.

A tanulmány szerzői hangsúlyozták: a kutatásuk csak a biztonságos adagolás módszerével foglalkozott, az anyatej-terápia ezen formájának hatékonyságát viszont további vizsgálatokkal kell még bizonyítani. Amennyiben a további, nagy esetszámú, kontrollált vizsgálatok is pozitív eredménnyel zárulnak, akkor ez az eljárás kiváló terápia, sőt, fejlődő országokban (ahol hűtésterápiára nincs is mindig lehetőség) egyszerű, alacsony költségű alternatíva lehet az újszülöttkori agykárosodás kezelésében. Néhány országból már érdeklődtek is a módszer iránt.