Annyi szexpartnere volt Dagobertnek, hogy a krónikás fel sem tudta sorolni

A Nyugatrómai Birodalom 476 körül bekövetkezett bukása után az egyik leglátványosabb politikai sikertörténet a Meroving-dinasztiához köthető (481 k.–751), amelynek messze földön rettegett, de művelt királyai a mai Franciaország, Németország és Belgium java részét uralták. Azonban az I. Dagobert király 17 esztendős országlását (622–639) jellemző botrányok következtében a Merovingok elvesztették maradék varázsukat.

Hamar bűnbe esett

Pedig minden ragyogóan kezdődött. Több évtizedes véres polgárháború után apja, II. Klotár (584–629) békét és egységet teremtett a frankok birodalmában. Dagobertet azzal bízta meg, hogy az északkeleti területeken, Austrasiában vegye át a hatalmat és védje a Rajna-vidéki határokat. Az ifjú Dagobertet igazságos és dinamikus uralkodóként tartották számon, aki jól együttműködött a nemeseivel. Apja halálával és Dagobert Párizsba költözésével gyökeresen megváltozott a helyzet, nem volt nehéz ugyanis rájönnie, hogy a frank főváros mennyi örömöt kínál.

Ifjúkora szigorú fegyelmét hamar lecserélte a mértéktelen luxusra és különösen az arany iránti vonzalomra.

Szerelmi élete is bonyolultabbá vált. Apja ugyanis egy előnyös politikai szövetség érdekében házasságra kényszerítette mostohanővérével, Gomentrudével. Most, hogy végre szabadon cselekedhetett, az asszony terméketlenségére hivatkozva elvált tőle, sőt még családja nagy hatalmú férfiait is megölette, majd feleségül vette Nanthildét.

Elbujálkodta a család jó hírét

Ám ahelyett, hogy vele töltötte volna a mézesheteket, úgy döntött, hogy végiglátogatja a mai német területeken lévő törzshelyeit. Itt úgy összemelegedett valakivel, hogy fia is született, mielőtt hazatért volna, de otthon sem tétlenkedett, mert később felesége is szült neki egy fiúörököst. Mindezeken túl is sokat dévajkodott: az egyik krónikás szerint, ha az összes szexpartnerét felsorolná, olvashatatlanul hosszú lenne a könyve.

Playboyéletmódja súlyos következményekkel járt, a dinasztiától sikerességet vártak el, nem pedig dekadenciát. Dagobert a birodalom egységét is elherdálta: amikor körülbelül 35 évesen távozott az élők sorából, két fia, III. Sigebert és II. Klodvig között hasadt szét a királyság. A királyi hatalom meggyengülésével újra polgárháborús idők jöttek, felkelések törtek ki, és a Merovingok reputációja foszlányokra szakadt.