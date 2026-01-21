Hullazsinaton alázták meg a halott pápát

Krisztus születése után 897-ben Formózusz pápát esküszegés, a pápaságra való mohó törekvés és a kánonjog megsértése, több püspökség egyidejű betöltése miatt a vádlottak padjára ültették. Azonban az egész kirakatpert a pápa egyik ádáz riválisa állította színre – ráadásul hosszú hónapokkal Formózusz halála után.

Frakcióharcok Európában

Amikor Formózusz 891-ben a pápa trónusra ült, megbízatása sokkal inkább számított politikai, mint vallási pozíciónak, tekintve, hogy az aktuális német-római császár és ellenlábasai frakcióharcainak fókuszpontjában állt. Formózusz szembehelyezkedett a korábban éppen általa császárrá koronázott Spoletói Guidóval (Vid itáliai királlyal) és fiával, társuralkodójával, Lamberttel. Helyettük Arnulf keleti frank királlyal kötött szövetséget – utóbbi egyébként a honfoglaló magyarok nyugati szövetségese is volt –, és őt koronázta császárrá 896-ban.

Azonban itáliai hadjárata során Arnulf megbetegedett, Formózusz pedig ezután nem sokkal elhunyt, így a spoletói frakció könnyedén szövetséget köthetett a Formózuszt, majd a mindössze két hétig pápaként uralkodó VI. Bonifácot követő új pápával, VII. Istvánnal.

Megalázta a halottat, ahogy csak tudta

István igyekezett megalapozni legitimitását és megtagadni Formózusz örökségét, ezért összehívta a később Synodus Horrenda, azaz „hullazsinat” néven emlegetett egyházi gyűlést. Exhumáltatta elődje tetemét, főpapi ornátusba öltöztette, majd egy trónszékre ültette a saját „perén”, melynek során István magából kikelve harsogta vádjait és becsmérléseit az oszladozó holttestre. Formózusz nevében egy kijelölt diakónus válaszolgatott, de az ítélet előre borítékolható volt: a vádlott bűnös.

István semmissé nyilvánította és eltöröltette Formózusz pápaságát, és elrendelte, hogy áldásosztó három ujját vágják le a kezéről.

Ezután egy közönséges sírgödörbe vetették, de Istvánt még ez sem elégítette ki, újabb megaláztatásként kiásatta Formózusz testét és a Tiberisbe vetette. A „hullazsinat” nagy felháborodást keltett Rómában és felszította az Istvánnal szembeni ellenállást. Pár hónapra rá le is taszították a trónról, fogságba vetették és a börtönben megfojtották. A későbbi pápák visszaállították Formózusz pontifikátusát, a pápák sorába illesztették, és elítélték a pápaság történetének talán leghátborzongatóbb epizódját.