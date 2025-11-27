Eddig a víz alatt rejtőző, ősi romokat találtak Törökországban

A törökországi Sapanca-tó visszahúzódásának köszönhetően bizánci kori mozaikpadlós építményt fedeztek fel – írta a Heritage Daily. Nihat Arda Şahin, Sapanca polgármestere szerint már évek óta pletykák terjengtek a tóban található épület maradványairól, azonban azok csak most bukkantak elő a víz alól.

A Sakaryai Egyetem Művészettörténeti Tanszékének régészei úgy vélik, az építmény egykor korai keresztény templom vagy kisebb kápolna lehetett. A feltárt struktúra téglalap alakú, falait faragott kövek és márvány alkotja, míg belsejében töredékes, de felismerhető mozaikok találhatóak.

Padlóját világos csempék és nagyobb márványdarabok fedik, amelyeknek geometrikus mintázatban való elrendezése arra utal, hogy díszítő elemként funkcionáltak.

Dr. Görkem Işık, a feltárást segítő kutatóasszisztens szerint a mozaikok építési technikája és a díszítő elemek arra utalnak, hogy a lelőhely a 4. és 6. század közzé tehető.

Ez nem az első eset, hogy egy évszázadokig víz borította maradványokat találtak Törökországban: az Iznik-tóban felfedezett bazilika elrendezése hasonló, mint a mostani építménnyé, amiből szintén arra következtetünk, hogy vallási helyszín lehetett. Felvetődött, hogy a helyszín kapcsolatba hozható más közeli, bizánci kori településekkel, különösen a kurtköyi azonos korszakból származó várral.

A régészek úgy vélik, a századok során folyamatosan ingadozó tószint vezethetett az épület víz alá kerüléséhez. A mentési ásatásokat az évszakos esőzések és a vizes talaj miatt mostanra ideiglenesen leállították, a munkálatok várhatóan nyáron vagy tavasszal folytatódnak.