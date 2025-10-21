Tigris-brigád állította meg a rettegett anarchista bandát

A Jules Bonnot által vezetett, a 20. század eleji Franciaországban tevékenykedő anarchista banda azzal indokolta tetteit, hogy a törvénytelen vagyonszerzés valójában lázadás a politikai és társadalmi rend ellen. A legaktívabbak 1911 decembere és 1912 áprilisa között voltak Párizsban. A lopásból és erőszakos bűntettekből álló gyilkos akciósorozatuk során bankokat, üzleteket raboltak, lakásokat rámoltak ki, s közben rendőröket, civileket is öltek. A legelső gépjárművek közül választották ki a menekülésre használt, lopott kocsikat.

Válaszul a rendőrség motorizált „Tigris-brigádot” állított fel, melynek alapítója a „Tigrisnek” hívott Georges Clemenceau belügyminiszter volt 1907-ben. A brigád 1912 áprilisában a Párizstól délre fekvő Choisy egyik garázsában sarokba szorította a bandát, és a golyózáporban többen életüket vesztették, köztük a bandavezér Bonnot is.

A banda túlélő tagjai után hajtóvadászatot indítottak, végül mindegyiküket megölték vagy letartóztatták.

A vádlottak padjára ültetettek közül hármat kényszermunkára ítéltek a Francia Guyanához tartozó Ördög-szigeten, három másikat pedig guillotine-nal végezték ki a párizsi Santé-börtönben 1913 áprilisában.