Rejtélyes struktúrát találtak a dzsungel mélyén

Titokzatos, ember alkotta barlangi struktúrát fedeztek fel thaiföldi vadőrök a Khvae Noi folyó közelében, a Khao Noi Khao Pradu Vadrezervátumban – írja a Heritage Daily az illetékes minisztérium közleményére hivatkozva. A 129 négyzetkilométeres terület ma főként izgalmas növény- és állatvilágáról ismert, a területen ugyanakkor egykori kultúrák nyomai is felfedezhetők.

Mongkhon Khamszuk, a Phukhat Vadrezervátum igazgatója szerint a struktúrát egy a vadorzók ellen küzdő, különféle szervezetek tagjaiból álló járőrcsapat fedezte fel egy augusztus 14–16-i út során. A helyszínt Takung-barlangnak nevezték el, a feltételezések szerint az építmény értékes betekintést nyújthat a régió történetébe.

A struktúra régészeti és geológiai szempontból egyaránt érdekes,

de azt egyelőre nem tudni, hogy kik és milyen céllal formázták.

Khamszuk szerint a lelőhely alaposabb megértéséhez további vizsgálatokra lesz szükség. A felfedezés azt bizonyítja, a thaiföldi dzsungelek rejtett történeti emlékeket őriznek, emellett a helyi vadőrök munkájának fontosságát is igazolja.