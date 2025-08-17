Kossuth szerint ő volt a „legbátrabb magyar”

Napóleon ugyan Ney marsallnak osztotta ki a „bátrak bátra” címet, de akkor még a 19. század jó része hátra volt, így semmi okunk nincs kételkedni Kossuth ítéletében, aki a száműzetésének éveiben jelölte meg, hogy kit tart „a század legbátrabb” emberének. A „turini remete” nem valamelyik aradi vértanút vagy éppen Bem tábornokot ajándékozta meg e kitüntető jelzővel, hanem a szabadságharc idején csupán őrnagyi rangig jutó Noszlopy Gáspárt.

Honvéd őrnagy és gerillavezér

Kétségtelen, hogy a 205 éve, 1820. augusztus 17-én, a Somogy megyei Vrácsikon született katona élete egy romantikus kalandregény lapjaira kívánkozik. A forradalom előtt köztisztviselőként dolgozó fiatalember Jelasics 1848. szeptemberi támadása idején nyergelt át önkéntesként a katonai pályára, a horvát bán seregének hátában szervezett népfelkelést, és kisebb összecsapásokban győzelmeket is aratott.

A sokszoros túlerővel télen visszatérő császári csapatok elől Debrecenbe menekült, hogy aztán a tavaszi hadjárat idején újra népfelkelést szervezzen a Dél-Dunántúl felszabadítására. Sikerült is Somogy és Tolna megyéket ellenőrzése alá vonnia, majd újra menekülni kényszerült a túlerő elől. Noszlopynak azonban nem volt kenyere a feladás, így előbb Komárom védelmében vállalt szerepet, majd a teljes vereség után a Bakonyban kezdett újra önkénteseket toborozni. A honvédőrnagyot mai fogalmaink szerint

nyugodtan lehet gerillavezérnek nevezni, aki maroknyi embere élén több hónapig tört borsot a rá vadászó több száz császári katona orra alá.

Soha nem adta fel

Végül 1850 áprilisában fogták el, és egyértelműnek tűnt, hogy a kalandos történet halálos ítélettel zárul majd – csakhogy Noszlopy meg tudott szökni. Természetesen nem próbált meg külföldre menekülni, hanem más ellenállókhoz, Makk Józsefhez és Jubál Károlyhoz csatlakozva igyekezett újra felszítani a forradalmi lángot. Állítólag komoly terveket szőtt arra vonatkozóan, hogy az Alföldre látogató Ferenc Józsefet elrabolja, majd túszként az alkotmány visszaállítására kényszeríti.

Erre persze nem került sor, de Noszlopy a fél országot bejárva igyekezett szabadcsapatokat szervezni – rendületlenül hitt abban, hogy Kossuth hamarosan egy sereg élén visszatér az országba. Másodszor 1852 novemberében, Pesten fogták el, de a Bécs felé vezető úton újra sikerült meglépnie, végül aztán 1853 elején megint fogságba esett, és ezúttal már nem volt menekvés: március 3-án a pesti Újépület udvarán akasztották fel. Utolsó szavaival is a forradalmi ügyet szolgálta, a kivégzéshez kirendelt, ismerős lelkipásztor szerint „fentszóval mondotta Gazsi, hogy azt óhajtja, hogy az osztrák házon teljesüljön be azon átok, mely Dávid egyik zsoltárában olvasható.”

Noszlopy Gáspár a magyar szabadságharc egyik híres mártírja, neve az abszolutizmussal szembeni, megalkuvás nélküli ellenállás szimbóluma lett a halálát követő évtizedekben.