Hatalmas tengeri emlőst mosott partra a tenger

Hatalmas delfint mosott partra a tenger vasárnap Texasban – írja a Chron. Egy helyi lakos egy fényképet is megosztott róla a Facebookon.

A bejegyzés szerint az állat körülbelül 2,5 méter hosszú lehetett, teteme pedig már felpuffadt és félő, hogy akár fel is robbanhat.

Olykor előfordul, hogy az elpusztult vízi emlősök testei szétpukkadnak, mivel haláluk után különböző gázok kezdenek el felgyülemleni a szervezetükben.

A bejegyzést közzétevő lakos azt is elmondta, hogy már több hatósággal is kapcsolatba lépett, azonban mindegyik azt válaszolta neki, hogy jelenleg nem áll módjukban eltávolítani a tetemet. Később viszont kiderült, hogy az egyik illetékes szervezet már járt a helyszínen, és mintákat is vettek a delfintől vizsgálatra, a méretes testet azonban nem volt kapacitásuk elszállítani. Nem is csoda, hiszen egy palackorrú delfin tömege könnyedén elérheti a 300 kilogrammot, ennek mozgatása pedig nem kis feladat.