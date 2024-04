Hamarosan eltűnhet egy ezeréves nyelv

Hamarosan eltűnhet egy körülbelül ezer éve létező nyelv – írja az IFLScience. A romejka a görög nyelv rokona, amelyet mindössze néhány ezer ember beszély Észak-Törökország hegyvidéki falvaiban.

Ez a nyelv abból a korból maradt fenn, amikor a Fekete-tenger melletti területeket a görögök uralták. A középkor során, amikor a térséget meghódította az Oszmán Birodalom, a lakosság nagy része áttért a török használatára, azonban ezeken az elszeparált hegyi településeken megmaradtak a görög nyelvnél.

A romejka az évszázadok alatt sokat változott, és elkezdett közeledni a modern göröghöz, azonban továbbra is sokkal inkább hasonlít az ógörög nyelvhez.

A romejka kizárólag szóban maradt fenn, írásos formája nincsen, ami megnehezíti tovább örökítését is.

Annak ellenére, hogy a nyelv több évszázadot is túlélt, most félő, hogy eltűnhet. A romejkát beszélő emberek többsége ugyanis 65 év feletti, és egyre kevesebb fiatal tanulja meg a nyelvet. Fennmaradását ráadásul a görög és török nacionalizmus is akadályozza. Recep Tayyip Erdoğan kormánya ugyanis nem nézi jó szemmel, ha az ország határain belül a törökön kívül más nyelvet is beszélnek, egyes görögök pedig a saját nyelvük beszennyezett változatának tartják a romejkát, amely gyengíti a nemzet egységét.

Hogy nyelv túlélését elősegítsék, a nyelvészek létrehoztak egy weboldalt, amelyre a romejkát beszélők hangfájlokat tölthetnek fel arról, amint a nyelvet beszélik. Ez lehetővé teszi a kutatók számára, hogy dokumentálják a nyelvet, ráadásul arra ösztönözheti az embereket, hogy jobban értékeljék a nyelvi örökségüket.