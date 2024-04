A kardszárnyú delfinek új fajára bukkanhattak

A kardszárnyú delfineket (Orcinus orca) régóta egyetlen fajként kezelik, bár az elmúlt évtizedekben több szakértő is megkérdőjelezte a besorolást. Most egy új tanulmányban a szerzők arról számolnak be, hogy a Csendes-óceán keleti részén élő két populáció valójában két külön faj lehet – írja a Live Science.

A kutatók a kardszárnyú delfinek több típusát is megkülönböztetik, ezúttal az úgynevezett rezidens és biggi csoportokra összpontosítottak. A két populáció között több markáns különbség is felfedezhető, a rezidens példányoknak például kerekebb hátúszójuk van, és szoros kötelékben élő, lazacra és más halakra vadászó csapatokban élnek. A biggi kardszárnyúak hátúszója ezzel szemben hegyesebb és egyenesebb, kisebb csoportokat alkotnak, és nagyobb zsákmányokra, így fókákra vadásznak. Ezen populáció a néhai kanadai tudósról, Michael Biggről kapta a nevét, aki elsőként írta le a két típus közötti különbséget.

A több évtized alatt összegyűjtött genetikai adatok is azt mutatják, hogy az egyes populációk igen eltérőek. Phillip Morin, a NOAA munkatársa és kollégái a közelmúltban az információkat elemezve arra jutottak, hogy a vizsgált típusok mintegy 300 ezer éve különülhettek el egymástól.

Morin szerint az eltérő fajok kérdése már 20 évvel ezelőtt is felmerült, ám akkor még nem volt elegendő adat, és a szükséges eszközök sem álltak rendelkezésre.

A szakértő kiemelte: a bizonyítékok immár azt mutatják, hogy a két típus valóban különböző fajokat alkot.

Noha a két populáció elterjedése között van átfedés, úgy tűnik, hogy nem keveredtek egymással.

A tudósok azt javasolják, hogy a rezidens kardszárnyúak az Orcinus ater tudományos nevet kapják, amely sötétre vagy feketére utal. A biggi populációnak eközben az Orcinus rectipinnus nevet adnák, amely latinul felálló uszonyt jelent. Az új javaslatokat várhatóan a Tengeri Mammalógia Társaság taxonómiai bizottsága is felülvizsgálja majd.