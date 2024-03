Óriási tömegsírokra bukkantak Németországban

Hatalmas tömegsírokra bukkantak Németországban, a régészek szerint közülük az egyik a legnagyobb lehet, amelyet Európában valaha találtak. A nyolc sírhelyet egy lakóházak építését megelőző feltárás közben fedezték fel – írja a CNN.

A Nürnberg központjában található hantokban eddig nagyjából 1000 elhunyt csontvázát azonosították – mindegyikben pár százat –, de a szakértők úgy gondolják, összesen akár több mint 2000 ember maradványai heverhetnek bennük.

A kutatók szerint valószínű, hogy a sírok egy pestisjárvány idején jöttek létre, ugyanis ilyenkor volt jellemző az, hogy a keresztény temetési szertartásokat mellőzve, tömegesen földelték el a sok betegségben elhalálozottat. Nürnbergben a 14. századtól kezdődően nagyjából 10 évenként tört ki pestisjárvány, ami jelentősen megnehezíti a tömegsírok pontos korának meghatározását.

Előkerült viszont egy feljegyzés is, amely szerint az 1632-33-as járvány idején mintegy 2000 embert temettek el azon a helyszínen, ahol most a hantokat felfedezték. Az emberi csontok vizsgálata is megerősítette, hogy ebből az időből származhatnak, az ugyanis az 1400-as évek vége és az 1600-as évek eleje közé datálta a maradványokat.

A szakértők a sok csontváz segítségével számos érdekességet deríthet ki a korabeli Nürnberg lakosságáról. Például megtudhatják, a társadalom hány százaléka állt gyermekből és mennyi felnőttből, mennyi nőből és mennyi férfiból, de akár még azt is, hogy mennyi volt a balkezes.