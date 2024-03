Eltemetik és gyászolják elpusztult kicsinyeiket az elefántok

Eltemetik és hangosan gyászolják elpusztult kicsinyeiket az ázsiai elefántok egy új tanulmány szerint. A kutatók megfigyelték, hogy az elefántok ormányuknál vagy lábuknál fogva vitték a kimúlt utódokat a megfelelő, emberektől távoli helyszínre, ahol lábukkal felfelé temették el őket – írja az IFLScience.

A halott állat elföldelésében nemcsak az anya, hanem a csorda többi tagja is részt vesz, amely bizonyíthatja, hogy erős társas kapcsolatok állnak fent az elefántok között.

Ever heard about a phenomenon called as #Elephant burials ! Few have heard but rarely document it from India. Here we publish first of its kid study from #India of Asian elephant burials with multiple real documentation in ‘Journal of Threatened Taxa’https://t.co/cJCu5wLCLa… pic.twitter.com/wsr10o1OpM

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 28, 2024