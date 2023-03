Megharapott egy nőt az egyik legmérgezőbb állat

Többször is megharapott egy nőt a világ egyik legmérgezőbb állata – írja a Live Science. A kékgyűrűs polipok apró fejlábúak, amelyek a tenyerünkben is elférnek, testüket pedig szép, élénk kék minták borítják. Az ártalmatlan látszat azonban megtévesztő: ezek az állatok rendkívül veszélyes neurotoxint (idegméreg) termelnek, amely már kis mennyiségben is megbéníthat vagy megölhet egy embert.

A New South Wales-i Mentőszolgálat bejegyzéséből kiderül, a nőt március 16-án, egy sydneyi tengerparton harapta kétszer hason egy kékgyűrűs polip. A puhatestű egy kagylóban lapult, amelyet a nő felvett, így esett rá az állat.

A kékgyűrűs polipok mérgére nem létezik ismert ellenszer, a nőnek ennek ellenére csodával határos módon semmi baja nem lett. Mindössze némi hasi fájdalmat tapasztalt, de nem került életveszélybe, a szakértők sem értik, hogyan lehetséges ez.