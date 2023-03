Vadul terjed egy halálos, fertőző gomba Amerikában

Egyre gyorsabban terjed és egyre ellenálóbb az akár halálos fertőzést is okozható Candida auris gomba faj – írja a Live Science egy új tanulmány alapján. A C. auris az élesztők csoportjába tartozik, képes embereket megfertőzni és a véren keresztül minden fontos szervben elterjedni. A fertőzés nagyon ritka az egészséges személyek esetében, azonban a gyenge immunrendszerűek és a kezelés alatt állók könnyen elkaphatják.

A kórságot először 2009-ben figyelték meg Japánban, azóta pedig számos országban feltűnt világszerte, többek között az Egyesült Államokban is, ahol úgy tűnik, egyre nagyobb léptékben terjed. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a fertőzés komoly egészségi kockázatnak számít világszerte.

A tanulmány készítői 2018 és 2021 között vizsgálták és kimutatták, folyamatosan és egyre nagyobb mértékben növekszik a fertőzések száma. A felmérés szerint 2019-ben 44 százalékkal, 2020-ban 59 százalékkal, 2021-ben pedig 95 százalékkal nőtt meg az új fertőzések száma az előző évhez képest.

A kutatások azt is megállapították, hogy a gombafaj egyre ellenállóbba válik a gombaellenes szerekkel szemben. A C. auris fertőzést kizárólag echinocandinekkel lehet hatékonyan kezelni, ugyanis a többi gombaellenes szerre szinte teljesen immunis. Az elmúlt években azonban egyre több olyan esetet figyeltek meg, amikor a gomba túlélte a echinocandines kezeléseket is, ez alapján a szakértők úgy gondolják, nem sokára ezek a szerek is hatástalanok lesznek ellene.