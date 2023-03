Egy aszteroida épp a 2046-os Valentin-napon érkezhet a Föld közelébe

Új aszteroidát fedeztek fel kutatók, akik azt is tudni vélik, mikorra várhatjuk a kőzetdarab érkezését: 2046 Valentin-napon érkezhet a Föld közelébe.

A NASA számításai szerint az aszteroida, amely nagyjából ötven méter átmérőjű, 1,1 millió kilométernyire közelítheti meg a bolygót, annak az esélye pedig, hogy esetleg nekiütközik, egy az ötszázhatvanhoz, ám a felfedezés még elég új, így a számok még változhatnak. Ezzel együtt az aszteroidát már elnevezték: 2023 DW a neve, és ezen az oldalon lehet nézegetni, amint suhan az űrben.

Jelenleg a kőzet a NASA kockázati listáján egyes értékelésű, ami azt jelenti, hogy extrém alacsony az esélye egy becsapódásnak, és semmi ok az aggodalomra. Ugyanakkor ha mégis bekövetkezne az ütközés, és ez esetleg egy sűrűn lakott területet érintene, akkor nem lenne teljesen ártalmatlan: tíz éve egy feleekkora aszteroida csapódott be Oroszországban, akkor a becsapódástól több száz kilométernyire is betörtek az ablakok, és ezerötszázan sérültek meg.

A tudósok jó ideje dolgoznak azon, hogy az efféle fenyegetéseket elhárítsák, tavaly októberben sikeresen eltérítettek a veszélyes pályáról egy aszteroidát azzal hogy egy űrjárművet nekivezettek.