Életet menthet ez a parányi kütyü

Az ultrahangos vizsgálatok komoly eredményeket hoztak a különböző rendellenességek korai felismerésében, azonban mivel méretes műszerek kellenek a méréshez, a kórházakon kívüli használata komoly nehézséget jelent. Kutatók azonban most úgy néz ki, kifejlesztettek egy hordozható ultrahangtapaszt, amely mozgás közben is képes valós időben képet alkotni a szívről – írja az Engadget.

Az eszköz piezoelektromosságot, azaz egy összenyomás hatására működő megoldást használ a mély szövetek képalkotásához. Az elektródák nyúlékony folyékony fémből vannak – amelyek segítenek abban, hogy a képalkotó közel maradhasson a bőrhöz, miközben méretét tekintve kompakt tud maradni.

A gépi tanulás segítségével az eszköz képes lehet automatikusan kiszámítani a szívkamra térfogatát, valamint nyomon követni a szív aktuális teljesítményét.

A technológia jelenleg még messze áll a tömeggyártástól: a tapasz egyelőre egy külső feldolgozó-eszközhöz csatlakozik kábeleken keresztül. Ezért a kutatók az eszköz méretének csökkentésén és az adatátvitel optimalizálásán dolgoznak.

Az alkotók úgy vélik, hogy a viselhető ultrahang folyamatos mérőszámokat biztosíthatna a szívbetegségben szenvedő vagy kritikus állapotú betegek számára, beleértve a járóbetegeket is. A technológia emellett hasznos lehet a sportolók számára is. Nagy előnye továbbá az ultrahangrendszernek, hogy a gerinc, a máj és a vénák kezelésére is alkalmas lehet.