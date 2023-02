Ragyogó zöld sávokat figyeltek meg Hawaii felett

Furcsa jelenséget figyeltek meg január 28-án este Hawaii felett – írja az IFLScience.

Úgy tűnt, mintha ragyogó, zöld eső hullott volna az égből.

A jelenségről felvételek is készültek.

On Jan 28, 2023, HST, Subaru-Asahi Star Camera captured green laser lights in the cloudy sky over Maunakea, Hawai`i. The lights are thought to be from a remote-sensing altimeter satellite ICESAT-2/43613.

Watch the video:https://t.co/xqoJvSa24s#SubaruTelescope pic.twitter.com/5hhIsewuNp

— Subaru Telescope Eng (@SubaruTel_Eng) January 31, 2023