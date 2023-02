Megtalálták a koronavírus eltűnt variánsait

Egy új tanulmány alapján még mindig jelen lehetnek az állatpopulációkban a SARS-CoV-2 olyan variánsai, amelyeket emberekben régóta nem mutattak ki – írja a ScienceAlert. A kórokozó különösen gyakori az amerikai fehérfarkú szarvasokban.

Az eredmények azt is felfedték, hogy a szarvasokban lévő típusok jelentős genetikai változásokon estek át az emberekben detektált rokonokhoz képest.

Ez azt mutatja, hogy a Covid-19 vírusa továbbra is mutálódik, alkalmazkodik.

Az érintett variánsok hónapokkal azután is jelen volt az állatokban, hogy az emberekből eltűntek. Ez arra utal, hogy a szarvasok a vírus hosszú távú gazdái lehetnek.

„A tanulmány egyik legszembetűnőbb eredménye az volt, hogy három aggodalomra okot adó variáns – az alfa, a gamma és a delta – együttes keringését mutattuk ki ebben a vadon élő állatpopulációban” – mondta Diego Diel, a Cornell Egyetem munkatársa és a csapat tagja. A kutatók több mint 5400, szarvasoktól származó nyirokszöveti mintát elemeztek, a mintákat 2020-2021-ben gyűjtötték be.

A szakértők olyan területeket is azonosítottak, ahol a vírus meglehetősen gyakori az állatok között. Emellett 80 mutációt is felfedeztek, ami azt sugallja, hogy a kórokozó nem csak rövid ideig volt jelen a szarvasokban. A mutációk megkönnyíthetik a SARS-CoV-2 átterjedését, ami akár az embereket is érintheti.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a szarvasokból visszakerülhet-e a vírus az emberekbe. Az sem tisztázott, hogy a fertőzés miként érte el az állatokat.