Megoldották a 47 éve eltűnt kalandor rejtélyét

Egy Alaszkában talált koponya segítségével sikerült megoldani egy 47 éve eltűnt New Yorki-i férfi rejtélyét – írja az IFLScience. Gary Frank Sotherden, az akkor 25 éves kalandor 1976-ban az Északi-sarkkörhöz utazott vadászni, azonban sosem tért haza. A férfi holléte egészen mostanáig ismeretlen volt, de pár héttel ezelőtt egy 90-es években talált koponya és DNS-vizsgálatok segítségével sikerült megoldani a közel fél évszázados rejtélyt.

A koponyára egy vadász bukkant rá Alaszkában, a kanadai határ közelében 1997-ben. Erről a maradványról sikerült DNS-mintát venniük a nyomozóknak 2022 áprilisában, amely alapján meg tudták állapítani, hogy a csontok Sotherdenhez tartoztak. A szakértők úgy vélik, a fiatal kalandor halálát egy medvetámadás okozta.

Stephen Sotherden, Gary testvére azt nyilatkozta a The New York Timesnak, a család örül, hogy végre kiderült mi is történt, bár az eset sokkal borzalmasabb, mint hitték.