Rejtélyes maradványokra bukkantak egy dániai mocsárban

Egy úgynevezett mocsári múmiához tartozó csontokat találtak dán régészek egy pattintott kőbalta és néhány állati csont közelében – írja a Live Science. A hasonló holttestek viszonylag gyakori régészeti leletnek számítanak Észak-Európában, főleg Dániában, Németországban és Nagy-Britanniában.

A jelek szerint évezredekkel ezelőtt áldozati szertartásokat végezhettek a lápokban. A legidősebb mocsári múmia, amelyet eddig találtak, a koelbjergi férfié, ez akár 10 ezer éves is lehet. A leghíresebb és legjobb állapotban fennmaradt a tollundi férfi lelete.

A legtöbb mocsári múmia valószínűleg baleset révén, vízbe fulladással jött létre.A kutatók azonban úgy gondolják, voltak, akiket feláldoztak, és a rituálé részeként helyeztek el az ingoványban. Így járhatott az az ember is, akihez a most felfedezett maradványok tartoznak. A szakértők egyelőre nagyon keveset tudnak a feltételezett áldozatról, ismeretlen a neme és az életkora is, azt viszont megállapították, hogy nagyjából 5000 éve halhatott meg.